Madonna e quel tour mai realizzato con la celebre rockstar: tra i due c'è stata anche una storia d'amore

Tra i presunti flirt di Madonna, c'è stato anche quello con una rockstar famosa quanto lei. I due stavano anche per realizzare un tour insieme

Madonna Veronica Louise Ciccone è una delle popstar più famose al mondo. Tutti la conoscono come la Regina del Pop per l'influenza che ha avuto nel mondo della musica, della moda e anche nella società. Grazie alle sue canzoni, alle sue reinvenzioni e, soprattutto, alla tendenza a rompere gli schemi e a "superare i limiti" imposti agli artisti, Madonna è stata per quasi 40 anni sulla cresta dell'onda e fa ancora parlare di sé.

Cantautrice, attrice teatrale e cinematografica, regista, scrittrice di libri per bambini, imprenditrice: Madonna ha provato di tutto e, spesso, è riuscita a ottenere il successo sperato. Ma è nella musica che l'artista statunitense è riuscita a dare il meglio di sé. Con album del calibro di Like a Prayer, Ray of Light, Music e Confessions on a Dancefloor e tour come il Blond Ambition è riuscita a segnare almeno due generazioni di fruitori della musica e a influenzare centinaia di artisti che l'hanno seguita.

Madonna e quel tour mai realizzato

Recentemente, Madonna è diventata la prima artista femminile ad aver debuttato negli anni Ottanta a raggiungere cinque miliardi di streaming su Spotify, come rivelato da lei stessa sulla sua pagina Instagram. E, in effetti, sono poche le popstar e le rockstar che hanno esordito negli anni Ottanta ad aver raggiunto la sua fama. Tra queste, ci sono sicuramente Michael Jackson, Bruce Springsteen, Whitney Houston, Cyndi Lauper e Prince. Madonna conosceva bene ed era molto affezionata a quest'ultimo e, dopo la sua scomparsa, gli ha dedicato una performance, insieme a Stevie Wonder, ai Billboard Music Awards di quell'anno. Non molti sanno, però, che la Regina del Pop e il folletto di Minneapolis, noto anche come The Artist, c'è stata una breve liaison amorosa e anche una collaborazione professionale.

Madonna e Prince hanno, infatti, duettato nella canzone Love Song, presente nell'album del 1989 Like a Prayer. Nel 2016, poco dopo la scomparsa del cantante di Purple Rain e Kiss, il Manager della Regina del Pop Guy Oseary confessò su Instagram di aver provato anche a organizzare un tour che coinvolgesse entrambi gli artisti. Il tour ebbe l'approvazione della cantante di Frozen, che decise di chiamarlo "The Royalty Tour", il tour della Regalità, in quanto lei era la Regina e lui il Principe. Lui, però, rifiutò la proposta per un motivo molto semplice: il mondo, diceva, non era ancora pronto a un tour così grande e importante. E, sfortunatamente, non lo sarà mai.

