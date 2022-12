Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano così non l'avete mai vista: a coprirla solo un lenzuolo

Jasmine Carrisi è la prima figlia avuta dalla coppia formata da Albano Carrisi e Loredana Lecciso. Oggi ha rilasciato un'intervista a "Chi" ma più che le sue dichiarazioni a catturare l'attenzione sono state le foto usate all'interno dell'articolo.

Il 2022 è stato l'anno della consacrazione definitiva per Jasmine Carrisi. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha compiuto 21 anni ed ha portato a casa i primi risultati soddisfacenti grazie alla musica. Il brano che ha visto la collaborazione di papà Albano e di Clementino a fatto registare ottimi numeri sulle piattaforme di streaming. A inizio ottobre è comparsa, al fianco della madre, a "Domenica In", mostrando una grande fiducia in sé stessa, nonostante il contesto così impegnativo.

A partire da oggi nelle edicole e in formato digitale è disponibile il nuovo numero di "Chi". All'interno del nuovo numero del settimanale di Alfonso Signorini c'è anche un'intervista a Jasmine Carrisi. Uno dei passaggi più interessanti riguarda la sua relazione con Giovanni Antonacci. Qualche anno fa in rete erano comparse delle foto dei due insieme e c'era chi aveva ipotizzato una storia d'amore in corso. Dopo aver mantenuto il riserbo sulla questione per mesi, finalmente la cantante ha svelato alcuni dettagli in più. "C'è stata una sana frequentazione che è diventata una bella amicizia. Capita, nella vita", lasciando intendere che i due come amici 'funzionano' ma come amanti no.

Jasmine Carrisi come non l'avete mai vista

Durante la chiacchierata con "Chi", ha anche ammesso di essere stata vittima di bullismo alle scuole elementari e di aver sofferto enormemente. Non solo: ha fatto sapere che presto si trasferirà negli Stati Uniti. "Dopo gli studi, me ne andrò in America". Per assaporare una vita diversa, in una nazione lontana, dove le opportunità lavorative non le mancheranno. A corredo del servizio c'erano varie foto della bellissima 21enne. Una in particolare la ritrae su un letto, con il corpo coperto solo da un lenzuolo:

A postare il 'backstage' su Instagram è stata la pagina della Cannizzo Management, l'azienda che si occupa di curare la sua immagine pubblica. Così non l'avevamo proprio mai vista ed è impossibile fare a meno di notare, ancora una volta, la clamorosa somiglianza con sua madre Loredana Lecciso. Jasmine ha il tempo dalla sua parte e a soli 21 anni ha già un enorme seguito sui social. Riuscirà a fare ancora meglio? O la decisione di trasferirsi in America la allontanerà dal mondo dello spettacolo?

