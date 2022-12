Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, su Romina Power: "Ecco qual è il nostro rapporto"

Jasmine Carrisi è stata ospite ai microfono di Rai Isoradio. Proprio qui ha rilasciato dichiarazioni in merito a Romina Power, ex di suo padre Al Bano. Ecco quali sono state le sue parole.

La figlia del cantante di Cellino San Marco e di Loredana Lecciso è una meravigliosa ragazza che è riuscita a farsi spazio non solo nel mondo dei social, dov'è una vera e propria regina (soprattutto su TikTok), ma anche in quello della musica. Di recente, infatti, ha pubblicato un singolo insieme a suo padre e a Clementino. Insomma, le doti di certo non le mancano.

Essere figlia di una potenza vocale e non solo come Al Bano non deve essere semplice per la ragazza. Tuttavia, Jasmine sa mostrarsi sempre sorridente e nascondere anche quella timidezza che ha rivelato di avere nella trasmissione L'autostoppista. Igor Righetti, nello specifico, non ha mancato di farle alcune domande scomode in merito al proprio lavoro, alla propria vita e - chiaramente alla propria chiacchieratissima famiglia. In particolare, non è passata 'inascoltata' alle nostre orecchie una domanda circa il rapporto che la bionda avrebbe con Romina Power.

Romina Power 'fatta a pezzetti' da Jasmine Carrisi: "Non ci diciamo nemmeno quello!"

Durante l'intervista per la nota emittente radiofonica, Jasmine Carrisi non ha mai mentito in merito alla propria persona, 'auto-smascherandosi' in un certo senso nel rivelare che sui social è davvero diversa rispetto alla vita di tutti i giorni, che la vede essere sempre piuttosto 'semplice'. Eppure bisogna dire che una lingua 'affilata' potrebbe avercela nei confronti dell'ex moglie di suo padre.

Righetti ha chiesto alla ragazza che rapporto avesse con la 'matrigna'. La sua risposta è stata netta: "Siamo molto differenti, non siamo mai state unite". Parole, quelle di Jasmine, che non lasciano spazio ad alcun tipo di interpretazione, tant'è che il conduttore radiofonico ha colto la palla al balzo per ironizzare sulla cosa: "Buongiorno e buonasera forse... O magari neanche quello". La risposta della Carrisi qual è stata? Semplice. Ha continuato sulla scia dell'umorismo del suo intervistatore: "Buon pomeriggio è meglio dai". Da queste affermazioni, ad ogni modo, abbiamo capito che tra la Power e la giovane primogenita della Lecciso non scorre proprio buon sangue...

