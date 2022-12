Eleonora Daniele, finalmente di realizza il suo sogno: cosa succederà in tv

La conduttrice di Storie Italiane sarà alla guida di un nuovo programma televisivo: tutti i dettagli della nuova avventura in seconda serata di Eleonora Daniele.

Storie Italiane è uni dei format più amati della televisione e dal pubblico mattutino che attraverso Eleonora Daniele viene a conoscenza della cronaca nera e non solo. Spesso la conduttrice si è fatta portavoce di fatti di cronaca davvero sconcertanti ma anche dell'informazione che siamo abituati ad ascoltare al telegiornale. La conduttrice è tra le più amate dal pubblico ma non tutti sanno che uno dei suoi più grandi desideri era quello di condurre un programma dedicato alle donne e non solo.

La conduttrice di Rai Uno da anni è alla guida del format che ha catturato il pubblico della Rai e che si scontra con Mattino 5. Durante Storie Italiane gli argomenti sono sempre affini alla cronaca nera, all'attualità e spesso anche all'intrattenimento che non guasta. Non mancano le interviste anche a personaggi noti del mondo dello spettacolo ma adesso scopriamo a marzo cosa accadrà in televisione e dove rivedremo la conduttrice.

"Storie di donne": Eleonora Daniele raddoppia in tv con la seconda serata

Non è la prima volta che Eleonora parla di un programma dedicato alle donne ma non solo, anche alle famiglie sconvolte da alcuni casi di cronaca molto particolari. La Rai sembra si sia decisa ad affidare un programma in seconda serata alla Daniele. Attenzione, questo non significa che la conduttrice abbandonerà Storie Italiane e precisiamo che il titolo Storie di donne è attualmente un'ipotesi non confermata.

La certezza è che la conduttrice dovrebbe cominciare il programma a marzo su Rai Uno. Certo è che il suo pubblico non la abbandonerà ma molti altri telespettatori impareranno a conoscerla essendo presente in una fascia oraria con un target completamente diverso da quello della mattina. I fan della Daniele non vedono l'ora di vederla all'opera con il suo nuovo format e le tante storie che aspettano di essere raccontate. Non resta che attendere il suo debutto in seconda serata e il lancio ufficiale del nuovo programma.

