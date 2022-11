Jasmine Carrisi: "Non c'è niente da fare, mi serve un pellegrinaggio", cosa succede alla figlia di Al Bano

Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso stavolta non scherza. Ha una malattia che non la lascia andare. Ecco di cosa si tratta e come sta reagendo la giovane.

Dopo Romina Power, Al Bano ha incontrato Loredana Lecciso. Proprio di lei si è innamorato e con lei ha costruito una nuova famiglia che comprende non più solo loro due ma anche due figli: mentre Bido - alias Al Bano Junior - lo vediamo poco, nel caso di Jasmine Carrisi la situazione è ben diversa. Sui social è una vera e propria icona. Si mostra sempre in tutta la sua bellezza, ereditata da sua madre. Non manca per lei però anche un certo talento. In particolar modo vocale. Dal padre ha insomma, preso una voce da usignolo, che l'ha portata anche ad andare in concerto con lui e a fare un singolo con Clementino. Ma adesso?

Adesso non la vediamo più tanto spesso su Instagram e TikTok. Mentre proprio lei non molto tempo fa ha detto di essersi presa una pausa dai social per via di più di un follower pronto sempre ad infastidirla, in questi giorni è ritornata. Non come avremmo voluto però. Perché? Perché nei giorni scorsi Jasmine è apparsa sempre peggio, con un viso scavato da una malattia che la sta evidentemente segnando. La forma fisica smagliante alla quale siamo abituati, sembra non esserci più. Che succede?

Jasmine Carrisi mostra la sua malattia e tagga Lourdes

Qualche ora fa, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, dopo giorni in cui si è mostrata sempre e comunque in abiti da casa, si è fatta vedere piuttosto triste per via della durissima malattia che si è abbattuta su di lei. È forse il Covid ciò di cui parliamo? Non si sa, esattamente. Dalle informazioni che abbiamo grazie al profilo Instagram della primogenita della Lecciso, si percepisce che si tratta di un raffreddamento o qualcosa di simile dato che la ragazza fa l'aerosol.

"Lourdes" è il luogo taggato da Jasmine in sovra-impressione alla fotografia. Insomma, la giovane donna vuole dire che solo il luogo di preghiera per eccellenza può salvarla. Infatti scrive anche: "Ho bisogno di un pellegrinaggio o di qualcuno che mi levi il malocchio". Possibile che davvero una 'strega' abbia fatto una magia sulla Carrisi e che per questo non riesca a guarire?

