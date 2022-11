Taylor Mega al mare a fine novembre: la foto in costume (striminzito) è da capogiro

Taylor Mega, poche ore dopo l'apparizione al Grande Fratello Vip, dove ha salutato l'amica Giaele de Donà, è volata dall'altra parte del mondo. Scopriamo dov'è andata e cos'ha pubblicato su Instagram.

Lunedì 22 novembre Giaele de Donà ha ricevuto una visita graditissima all'interno della casa. La sua amica del cuore Taylor Mega è entrata per pochi minuti al Grande Fratello per salutarla e incoraggiarla ad andare avanti. La bombastica influencer è molto amica anche di Alberto De Pisis ma non ha potuto salutarlo dato che l'esperto di comunicazione era risultato positivo al Covid poche ore prima. Taylor e Giaele avrebbero avuto anche un'esperienza omosessuale la scorsa estate: "Eravamo a Capri, entrambe senza vestiti e qualcosa è successo".

La 29enne friulana ha stabilito una sorta di record televisivo. Nel 2019 ha partecipato sia al Grande Fratello Vip che all'Isola dei Famosi. Il grande successo le ha permesso di fondare un brand di bikini, 'Mega Swim'. Ha avuto vari flirt con uomini famosi, tra cui anche uno con Erica Piamonte. Attualmente sarebbe single. Questo è quanto ha sostenuto Giaele de Donà rispondendo a una domanda di Edoardo Tavassi, che subito ha voluto sapere di più sulla sua vita privata. Ad ogni modo, dopo la breve ospitata al Gf, la Mega è 'fuggita' dal freddo di fine novembre dell'Italia settentrionale per una breve fuga a Bali, probabilmente la località turistica più famosa dell'Indonesia.

Taylor Mega in bikini

La 29enne si è recata in Indonesia sia per svago che per lavoro. Nelle ultime 24 ore, infatti, ha postato diverse Storie in cui fa la maestra di pilates e zumba, anche per uomini. Probabilmente si trova in Indonesia anche per girare dei video promozionali per la 'Mega Community'. Lei stessa, alcune ore fa, ha scritto che oggi è la prima giornata di relax totale dopo alcune ore di lavoro intenso. Impossibile, dunque, non andare su una delle spiagge dell'isola asiatica.

Le forme perfette della Mega vengono messe in risalto anche dal suo bikini nero e striminzito. Sullo sfondo l'Oceano indiano e qualche nuvola. Dal video scopriamo anche che la giornata è ventosa, dunque non perfetta per il mare. Il clima dell'Indonesia è totalmente diverso da quello mediterraneo e potrebbe presto cambiare, in meglio o in peggio. Non sappiamo quando tornerà Taylor Mega in Italia: c'è chi sostiene che a breve entrerà nella casa del Grande Fratello ma per ora non ci sono conferme ufficiali in tal senso.

