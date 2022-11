Meteo Campania: cosa fare oggi a Napoli e Avellino

Rieccoci ancora! Amici "eccellenti" meridionali, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni del tempo! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Napoli e Avellino? Vediamolo insieme!

Napoli

Il clima a Napoli è caratterizzato da pioggia leggera. L'umidità è del 56% e la temperatura media è di 13.76℃, con un minimo di 11.41℃ e un massimo di 13.76℃ La velocità del vento è 7.08 km/h sotto un cielo completamente nuvoloso. In base a questo meteo, oggi potresti prendere in considerazione di programmare attività all'interno come ad esempio: guardare un film, leggere un libro, cucinare deliziosi piatti, fare un puzzle o giochi da tavolo. Se hai voglia di uscire e sfidare la pioggia leggera potresti andare al museo, visitare una mostra o anche solo passeggiare nel parco con un cappello impermeabile.

Avellino

Per quanto riguarda il meteo a Avellino, oggi ci sarà pioggia leggera. La temperatura media giornaliera sarà di 9.14°C con la minima di 7.35°C e la massima di 9.6°C. L'umidità relativa dell'aria prevede un valore del 76%. Inoltre, avremo vento leggermente sostenuto a 4.99Km/h e una copertura nuvolosa al 100%. In base a questo meteo oggi a Avellino potresti organizzare dei pomeriggi fuori per goderti la natura, ma portando con te una giacca impermeabile. Potresti anche sfruttare le temperature piacevolmente miti per fare delle attività all'aperto come andare in bicicletta o camminare in un parco. Inoltre, l'umidità relativa alta è adatta al momento di praticare yoga e meditazione all'aria aperta.

Caserta

Nella città di Caserta il tempo è predominatamente piovoso, caratterizzato da piogge leggere. La temperatura media si aggira intorno ai 12,3 gradi centigradi con una minima di 9.69 e una massima di 12,7. L'umidità risulta del 63%. Il vento soffia tranquillo alla velocità di 4.88km/h, mentre l'intero scenario è reso ancora più opaco dalle nuvole che si stagliano coprendo interamente il cielo per un imponente 100%. In base a questo meteo, si potrebbero organizzare attività all'aperto che non prevedano una elevata esposizione al sole. Si potrebbe fare una passeggiata in luoghi ampi e ben riparati, oppure un picnic all'asciutto nelle aree coperte. Se preferisci restare più comodamente all’interno, ci sono molte opzioni come leggere un buon libro, guardare qualche film o giocare con i videogiochi preferiti.

Salerno

A Salerno c'è un clima di pioggia leggera con un'alta umidità del 91%. La temperatura media è 6.49 gradi centigradi, la temperatura minima è 4.51 gradi e la temperatura massima è 6.72 gradi. La velocità del vento è di 3.44 km/h e il percentuale di nuvolosità è al 100%. In base a questo meteo, oggi a Salerno si può fare un'attività all'aperto che non richieda la presenza del sole. Si potrebbe andare in un parco naturale per fare una passeggiata nella natura, visitare un museo o godersi qualche ora di relax.

Benevento

A Benevento sta piovendo leggermente. La temperatura media è di 10.15 °C, la minima di 7.75 e la massima di 10.44 °C. L'umidità è del 71%. Il vento soffia a 6.69km/h e il cielo è totalmente coperto da nuvole al 100% In base a questo meteo, oggi a Benevento puoi fare molte cose che non richiedano di uscire all'aperto. Ad esempio, puoi intrattenerti con un libro, dedicare del tempo ai giochi da tavolo come il Monopoli o andare al cinema. Puoi anche prepararti una bevanda calda come tè o caffè e magari rilassarti davanti ad un bel film con la famiglia. Qualunque siano le tue attività, ricordati sempre di abbigliarti adeguatamente per non sentire freddo!

Paeestum

In questo momento a Paestum è in corso una pioggia moderata con una percentuale di nuvolosità del 100%. La temperatura media si aggira intorno ai 11.17°C, con minimo di 9.01°C e massimo di 12.58°C; l'umidità è del 87% e la velocità del vento attorno ai 4.59km/h. In base a questo meteo, oggi a Paestum c'è una pioggia moderata con una copertura nuvolosa al 100%. La temperatura media si attesta intorno ai 11.17°C, con minimo di 9.01°C e massimo di 12.58°C; l'umidità è del 87% e la velocità del vento è pari a circa 4.59km/h. Considerando le condizioni climatiche attuali, potreste optare per attività interne come giochi da tavolo, film o libri in compagnia; oppure potete scegliere di affrontare la pioggia ed esplorare il paesaggio circostante nelle zone ma senza esporsi troppo alle intemperie.