Gf Vip 7, Edoardo Tavassi show: la sua canzone conquista tutti, il video

Serata all'insegna della musica quella di giovedì 24. I vipponi del Grande Fratello si sono esibiti tra karaoke e 'freestyle'. Quello di Edoardo Tavassi ha conquistato i cuori dei fan.

La settimana che sta volgendo al termine è stata ricca di colpi di scena nella casa del Grande Fratello. La puntata del lunedì è stata particolarmente dura per George Ciupilan, che ha ricevuto un video del padre che non vedeva da anni. Giaele de Donà ha visto una delle sue migliori amiche dopo 60 giorni: Taylor Mega. La bombastica modella friulana avrebbe voluto incontrare anche un altro caro amico, Alberto De Pisis, che tuttavia era risultato positivo al Covid poche ore prima.

Non è finita qui. Nel corso della settimana ci sono stati vari litigi, soprattutto tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli e tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia. Spinalbese, in confessionale, ha ammesso di "non sopportare" Nikita e di non gradire la sua strategia. Insomma, c'è tensione tra molti coinquilini ma a volte i momenti di svago sono utili ad allentarla. Ieri sera, infatti, i vipponi hanno cantato, ballato e scherzato. Dopo il momento del karaoke, Edoardo Tavassi ha voluto improvvisare un freestyle, ovvero una 'canzone' rap non scritta prima ma, per l'appunto, improvvisata. Il risultato è stato esilarante.

Il freestyle di Edoardo Tavassi

La canzoncina inizia con una presa in giro a Luca Salatino, che tra l'altro viene chiamato 'Gianluca' da Tavassi. Subito dopo arriva l'immancabile frecciatina ad Antonino, 'diviso' tra Giaele de Donà e Oriana Marzoli. Edoardo ne ha per tutti: Wilma Goich e Patrizia Rossetti vengono invitate a pulire, George viene definito 'muto' e arriva anche l'endorsement alla coppia Onestini-Pelizon. Vi lasciamo il video:

EDOARDO TAVASSI ARTE MAESTRIA SAPIENZA SACRIFICIO E PROFESSIONALITÀ CON QUESTA CANZONE#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/1DIPY5yesZ — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 24, 2022

Il finale è altrettanto degno di nota, con Charlie che viene 'gentilmente' allontanato. Qualcuno scrive che Gnocchi appare dimagrito rispetto al periodo pre-Covid. Forse in quarantena ha mangiato poco? Di sicuro c'è che lui e gli altri vipponi positivi (tranne Alberto) finalmente sono rientrati e la casa appare più 'popolata' che mai. Quest'abbondanza porterà più pace o più litigi? Al momento la situazione è molto complessa, tra relazioni che possono nascere e inimicizie che diventano sempre più grandi. Edoardo ha provato a spezzare la tensione con questa simpatica canzoncina.

