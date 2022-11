LDA e Albe, single o fidanzati? Cos'hanno detto i cantanti sulla loro vita sentimentale

LDA e Albe sono sicuramente due dei cantanti più amati dal pubblico giovane. I due artisti hanno parlato della loro vita sentimentale durante un'intervista. Scopriamo cosa hanno detto.

L'edizione di Amici 21 è in archivio da diversi mesi ma i suoi protagonisti continuano ad essere sulla cresta dell'onda. Mesi fa si era capito che LDA e Albe avrebbero avuto un futuro roseo nel mondo della musica italiana e così è stato. Il primo è il figlio di Gigi D'Alessio ma grazie al suo talento ha dimostrato di non aver bisogno di alcuna raccomandazione. Il secondo piace altrettanto al pubblico giovanile e finora ha sfornato diversi successi radiofonici. Pochi giorni fa i ragazzi di 'Amici 21' si sono uniti per un singolo parecchio radio-friendly: "Cado".

Essendo giovani e famosi, sono moltissimi i fan che vorrebbero conoscere la loro situazione sentimentale. In un'intervista a RDS Next, programma radiofonico condotto da Iris Di Domenico e Andrea Fratino, Albe e LDA hanno parlato di vari temi, tra cui la loro situazione sentimentale. Come noto, il 23enne bresciano è stato uno dei tanti ex concorrenti di 'Amici' che ha trovato l'amore all'interno del talent di Maria de Filippi. Per un periodo ha frequentato Serena Carella, ballerina che pur non avendo trionfato nel programma, ha ottenuto una borsa di studio per migliorare le sue capacità artistiche a New York. Albe ha parlato anche della 'situazione' in corso con lei.

Albe e LDA: la situazione sentimentale

Nel corso dell'intervista, LDA ha lasciato intendere di essere in fase di conoscenza. Luca D'Alessio si è autodefinito "single in frequentazione con una napoletana, in corso d'opera. Non l'ho cercata, mi è capitata". Ovviamente l'artista non ha fatto il nome della ragazza, essendo una persona molto riservata. Il figlio di Gigi ha fatto anche una battuta sulla partita di calcio benefica che ha giocato pochi giorni fa: "Ero senza fiato, Riccardo Fogli stava meglio di me". E per quanto riguarda Albe?

Inizialmente l'artista bresciano ha cercato di sviare la domanda: "Sono fidanzato con Haley Bieber". Quando il conduttore prova a capirne di più e cita Serena Carella, lui si limita a un: "Situazione delicata...", lasciando intendere che è finita o che, quantomeno, i due si sono presi una pausa. Forse ci sarà un riavvicinamento quando lei tornerà dagli Stati Uniti? Staremo a vedere. Infine Albe fa una precisazione su una notizia di gossip di alcuni mesi fa. Parlando della ragazza con cui era fidanzato prima di entrare ad 'Amici', afferma: "Non ho tradito nessuno. Ho lasciato questa persona prima di baciare Serena".

LEGGI ANCHE: LDA, dopo il ricovero in ospedale arriva la più bella delle notizie: "Succederà tra pochi mesi"