Il Commissario Ricciardi, Lino Guanciale è ritornato: "Vi regalo una magia"

Direttamente dai romanzi di Maurizio De Giovanni il Commissario Ricciardi ritorna in libreria e anche in tv: ecco tutte le novità sulla prossima stagione e sull'incontro a Napoli.

La fiction Rai negli ultimi anni si è arricchita di storie e serie tratte dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Il commissario Ricciardi, i Bastardi di Pizzofalcone e Mina Settembre sono tutti prodotti che derivano dai romanzi dello scrittore napoletano che con le sue parole ha stregato gli italiani negli ultimi anni. Protagonista del commissario più tormentato della televisione italiana è Lino Guanciale, campione di ascolti e attore amatissimo dal pubblico della Rai e non solo.

Nella giornata di ieri a Napoli lo scrittore Maurizio De Giovanni ha accolto il pubblico per lanciare l'ultimo libro della serie di Ricciardi. Dopo lo stop di alcuni anni infatti De Giovanni ha pubblicato l'ennesimo capitolo delle avventure misteriose del commissario. per l'occasione non poteva mancare la presenza dell'attore protagonista che ha letto alcuni estratti del libro emozionando il pubblico.

Il commissario Ricciardi: nuove avventure per Lino Guanciale

Finalmente nel prossimo anno il pubblico potrà rivedere Ricciardi all'opera tra omicidi misteriosi e sempre più macabri ma non solo. Grande attesa c'è infatti per l'evoluzione della sua storia d'amore con Enrica, giovane ragazza di cui si è perdutamente innamorato. C'è poi la presenza dell'affascinante Lidia a complicare tutto, insomma siamo solo all'inizio di uno degli sviluppi più intrecciati della serialità italiana.

Guanciale e De Giovanni sono apparsi in foto all'evento al Teatro Diana di Napoli ed è evidente la grande amicizia che li unisce. Così come con Alessandro Gassman, protagonista dei Bastardi di Pizzofalcone, anche con Lino lo scrittore ha instaurato un rapporto di grande intesa e fiducia. Non manca la dedica dell'attore ai due protagonisti della fiction che interpretano Maione e Bambinella. Non resta che mettersi comodi e attendere in prima serata su Rai Uno le nuove puntate di Ricciardi e nel frattempo per immergerci nella storia del commissario acquistare i libri di una delle storie più belle scritte a Napoli.

