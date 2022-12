Joe Biden, sfarzo alla Casa Bianca: il presidente degli Usa non bada a spese

In un video pubblicato sul suo account ufficiale, il presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden fa sfoggio delle costose decorazioni di Natale alla Casa Bianca.

Un vero e proprio sfarzo alla 'corte' del presidente Usa Joe Biden per festeggiare il Natale.

Perché il 25 dicembre in 'The White House', la Casa Bianca, è probabilmente la celebrazione più importante, per la quale lo staff dell'ex braccio destro di Barack Obama, non bada a spese. Abeti (probabilmente veri, a giudicare dalle immagini) di diversi colori e dimensioni decorano gli ampi corridoi che portano nelle stanze in cui si prendono le decisioni più importanti degli Stati Uniti d'America.

Sontuosi lampadari di cristallo rendono l'atmosfera ancor più natalizia: luci scintillanti di candelabri e preziose decorazioni da capogiro per un tour mozzafiato nella dimora di 'Potus', sigla che sta per 'President of the U.S.A'.

A decorare il portone che dà sulla stanza principale, quella di Joe Biden, una coltre di palline dorate di tutte le dimensioni. A rendere il portone d'ingresso decisamente suggestivo. Piccoli e particolari alberelli di Natale realizzati con le pagine di libri, dall'inchiostro vivido e dall'atmosfera decisamente retò.

E ancora campane grandi e piccole riportanti i nomi dei vari Stati dell'America, neve finta a decorare i pavimenti e i soffitti della sontuosa dimora in cui Biden, 80 anni compiuti lo scorso 20 novembre, vive dal giorno della sua elezione a presidente degli Usa avvenuto a gennaio 2001. Con lui, la first lady Jill.

"It's the most wonderful time of the year", scrive Biden (o meglio, il suo staff addetto alla comunicazione social) sul suo account Instagram a corredo del video in cui si mostra al mondo intero la nuova veste della Casa Bianca 'Christmas edition'.

Uno sfoggio che è stato tutto sommato gradito dal popolo di Instagram: in migliaia hanno commentato le immagini che il presidente americano ha condiviso con il suo popolo, che ha apprezzato il gusto dietro alla scelta dell'arredamento natalizio.

Per quanto costose queste decorazioni, lo stile sobrio, elegante ed equilibrato è piaciuto: gli utenti approvano in massa le decorazioni di Joe e Jill.

Dimenticati, dunque, gli eccessi imposti dall'ex inquilino della White House, Donald Trump e della moglie Melania Trump, che, negli anni della presidenza del tycoon avevano fatto discutere per quel tocco decisamente più kitsch scelto per festeggiare il Natale nella Casa Bianca.

