Gf Vip 7, Luca Onestini fa il romantico con Nikita Pelizon: è successo al risveglio

Il rapporto tra Luca Onestini e Nikita Pelizon sta confondendo non poco i fan del Gf Vip 7. Dopo un primo allontanamento, i due vipponi sembrano essersi riavvicinati. Vediamo cos'è successo stamattina.

Nikita Pelizon, parlando di Luca Onestini, fece sapere di esserne sempre stata attratta. La modella, diverso tempo fa, trovò il suo profilo Instagram e dalle foto capì che quel ragazzo alto dai capelli lunghi le piaceva esteticamente. Il destino ha voluto che i due si ritrovassero sotto lo stesso tetto. Onestini, come noto, è uno dei sette vipponi risultati positivi al Covid nel mese di novembre. Dopo un iniziale timido approccio, Nikita ha dovuto 'fare a meno' di lui per circa dieci giorni per ovvi motivi.

Negativizzatosi, Onestini è rientrato nella casa più spiata d'Italia. Qui ha subito legato con Nikita, lasciandosi andare a lunghe conversazioni con la coinquilina. A lei ha confessato una cosa che non tutti sapevano: nell'estate del 2022 ha avuto un riavvicinamento con Ivana Mrazova, la modella ceca conosciuta nel 2017 proprio al Gf Vip, con cui la relazione si era interrotta nel 2021. Onestini, però, ha fatto capire che la seconda chance che si era dato con la modella non aveva avuto gli esiti sperati. Tuttavia ha anche assicurato che rimarrà per sempre legato a lei, visti i tanti bei momenti trascorsi in compagnia.

Nikita - Luca: ennesimo colpo di scena

Nikita Pelizon, con il passare dei giorni, ha capito che al di là dell'attrazione estetica, non c'è altro con Luca. Per sua stessa ammissione, i discorsi finiscono spesso con un 'nulla di fatto' e ci sono frequenti incomprensioni. Anche i comportamenti dell'ex gieffino non le risultano chiari. Non vuole impegnarsi ma scherza spesso con lei. Poi ci sono giorni in cui la ignora. La settimana scorsa, l'artista aveva fatto sapere di voler interrompere ogni conoscenza finalizzata ad una relazione sentimentale. Tuttavia oggi mercoledì 7 dicembre, Luca l'ha sorpresa con il più romantico dei gesti: la colazione a letto.

Buongiorno da Luca che porta colazione a letto a Nikita per svegliarla #gfvip #nikiters pic.twitter.com/bdSPhNnn0E — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) December 7, 2022

I due parlano a bassa voce e il pezzo rap in sottofondo rende incomprensibili le loro conversazioni. Alla fine, Luca la alza di peso dal letto per convincerla ad iniziare, finalmente, la giornata. Nei commenti c'è chi dice "Nikita, scappa" e chi continua a non comprendere il comportamento dell'ex tronista. Nessuno ha chiaro quale siano le sue intenzioni con la Pelizon. Lei sembra contenta del suo corteggiamento ma ha ammesso più volte che a livello caratteriale c'è troppa incompatibilità. Come andrà a finire?

LEGGI ANCHE: Attilio Romita fuori controllo su Luca Onestini: "Nikita? Credo preferisca andare a letto con un'altra"