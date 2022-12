Luca Argentero: "Vi racconto tre vite diverse", finalmente tutti possono vederlo

L'attore protagonista di Doc nelle tue mani ha annunciato una notizia che ha sorpreso i fan: ecco dove vedere il racconto della sua vita.

Dopo il successo della fiction più amata dagli italiani negli ultimi anni, Luca Argentero ha continuato il suo viaggio nel mondo del cinema con ruoli sempre più apprezzati dal pubblico. L'attore torinese ha alle spalle una carriera stellare e oggi si dedica con passione a diversi progetti che lo vedono protagonista indiscusso. Non manca anche l'amore verso la sua famiglia e ben presto diventerà papà per la seconda volta insieme alla moglie Cristina Marino.

Argentero non finisce mai di stupire anche questa volta ha deciso di annunciare una novità che ha rallegrato i suoi fan, soprattutto quelli che non sono riusciti ad andare a vedere il suo spettacolo teatrale a causa della pandemia. Sembra proprio che ancor prima di rivederlo sul set del famoso medical drama l'attore sarà protagonista indiscusso di un nuovo progetto.

Luca Argentero si racconta: dove vedere il suo spettacolo teatrale

Non tutti sanno che l'attore torinese è protagonista di uno spettacolo teatrale che in questi anni ha subito anche gli effetti negativi della pandemia. Qualcuno non è riuscito ad andare a teatro ad ammirare il suo talento ed è per questo che Luca ha annunciato una grande novità. Lo spettacolo è stato scritto da Edoardo Leo, attore e amico di Argentero che ha interpretato lo show raccontando la sua vita.

Il titolo di questo capolavoro è "È questa la vita che sognavo da bambino?", si tratta del racconto di tre vite diverse che hanno portato Argentero a credere nel potere dei sogni. Ben 25 mila spettatori hanno assistito allo spettacolo durante il tour ma oggi la buona notizia è che è possibile guardarlo attraverso Amazon Prime Video. Lo show teatrale interpretato da Argentero infatti è disponibile in piattaforma digitale già adesso e in molti stanno commentando positivamente questa scelta.

Non tutti infatti sono riusciti a guardare lo spettacolo a teatro ma non solo. Molti scrivono che è il caso di rivederlo, insomma sembra proprio che Argentero non sia solo una star del piccolo schermo. A quanto pare l'attore si conferma un talento da palcoscenico capace di fare bene qualsiasi cosa e soprattutto farsi amare dal pubblico.

LEGGI ANCHE>>>Raoul Bova 'gelato' dalle parole di Luca Argentero: "Da te non me lo sarei mai aspettato!"