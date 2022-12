Raoul Bova 'gelato' dalle parole di Luca Argentero: "Da te non me lo sarei mai aspettato!"

Il compagno di Rocio Munoz Morales ha ricevuto una doccia fredda per alcune parole di Luca Argentero che l'hanno spiazzato. Ecco cos'è successo ieri.

Raoul Bova è uno degli attori più quotati del momento. Ex nuotatore, mantiene degli sportivi in questione la struttura fisica. Insomma, un corpo invidiabile, il suo. Quest'ultimo, insieme a un paio di occhi che sembrano parlare e a un talento fuori dal comune l'hanno reso quello che conosciamo oggi. Protagonista di numerosi film e fiction, di recente ha brillato in Don Matteo nelle vesti di Don Massimo, sostituendo l'iconico Terence Hill. Raoul è una vera stella, anche per questo ieri è stato invitato ai 30 anni della Lux Vide.

Allo stesso evento c'era anche lui, il mitico Luca Argentero. Ex gieffino, da quando è stato nella casa di Cinecittà di cose ne sono cambiate parecchie per lui. Ha iniziato a studiare recitazione, specializzandosi come attore. Non solo estetica ma anche tanta sostanza quando si parla di lui. Non è un caso che il suo Doc - nelle tue mani sia stato un vero e proprio successo su Rai 1. Già c'è aria di contesa per questo tra i due attoroni onnipresenti sugli schermi italiani... Poi le parole di Luca verso Raoul ieri... Hanno spiazzato un po' tutti.

Raoul Bova e Luca Argentero per i 30 anni della Lux Vide con Rocio Munoz Morales e Cristina Marino

Il duo di attori è stato attesissimo da giornalisti vari che subito si sono precipitati su di loro con domande molto specifiche. In particolare, un inviato ha chiesto a Raoul e Luca se la prima volta con Lux Vide per loro non si scordasse mai. Ebbene, Bova ha risposto in maniera un po' titubante: "Probabilmente... La prima volta con Lux Vide... L'abbiamo fatta appunto insieme, io e Luca!". Argentero, dopo aver fatto un cenno con la testa come a dire di sì si è poi corretto, suscitando lo stupore del collega.

Le parole del compagno di Cristina Marino ha affermato: "In verità si trattava della mia seconda volta, perché io ho fatto prima Bianca come il latte". La frase ha colto alla sprovvista Bova, decisamente spiazzato dalle parole altrui. È proprio vero: a volte ci sembra di conoscere le persone ma in realtà non è così. Non fino in fondo, almeno.

