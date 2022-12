Rai, l'annuncio di Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino: "Finalmente possiamo dirlo"

I nuovi palinsesti Rai sono pronti al debutto tra fiction attesissime e nuovi programmi tv: ecco cosa vedremo in inverno.

Sono mesi che il pubblico attende il ritorno di Alessia Marcuzzi in tv con il suo nuovo show Boomerissima ma non solo, ci saranno anche moltissimi altri programmi pronti a debuttare sul piccolo schermo. Ricordiamo che la Marcuzzi è lontana dalla tv da qualche tempo dopo il suo addio a Mediaset e finalmente ritornerà in Rai in primissima serata per un progetto tutto nuovo. A quanto pare non è l'unica che illuminerà il palinsesto invernare di mamma Rai, scopriamo tutti i nuovi show e le nuove fiction in arrivo.

A partire da gennaio arriverà sul piccolo schermo anche la nuova fiction Rai a cominciare dal Commissario Ricciardi insieme a Lino Guanciale. Non mancherà poi il ritorno della Porta Rossa su Rai Due e subito dopo di Rocco Schiavone con Marco Giallini. Segue poi a febbraio il debutto della fiction più attesa di tutte, stiamo ovviamente parlando di Mare Fuori. La serie Netflix è diventata popolarissima e sul secondo canale ritroveremo i protagonisti del carcere minorile di Napoli.

Rai 2: quando rivedremo Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino?

La conduttrice di Boomerissima tornerà a partire dal 10 gennaio in prima serata su Rai Due ma non sarà la sola a debuttare sul piccolo schermo. Stefano De Martino la seguirà con una nuova edizione di Stasera tutto è possibile che tornerà con altre sei puntate. Lo show è stato acclamato a gran voce dal pubblico di Rai Due che non vede l'ora di divertirsi in prima serata tra risate e giochi spericolati.

Tornerà anche Il cantante Mascherato di Milly Carlucci che a quanto pare si scontrerà su Canale 5 con Amici di Maria De Filippi. Tra gli show su Rai Uno non può mancare il ritorno di The Voice Senior con Antonella Clerici che però ha una novità assoluta, ci sarà subito dopo anche il debutto di The Voice Kids e chi saranno i giudici? Lo scopriremo molto presto. Insomma il palinsesto Rai è molto ricco e il pubblico avrà vasta scelta tra fiction, show e divertimento.

LEGGI ANCHE>>>Bufera in Rai, Alberto Matano e Serena Bortone: la notizia che nessuno si aspettava