Vi ricordate Rita Rusic, ex storica di Vittorio Cecchi Gori? Ecco cosa fa oggi per arrivare a fine mese

Rita Rusic è un nome piuttosto popolare in Italia. Famosa come attrice e produttrice cinematografica e in seguito come compagna di vita di Vittorio Cecchi Gori, oggi non vive più nel nostro paese. Scopriamo qualcosa in più sulla nuova vita, anche sentimentale, della Rusic.

Rita Rusic si è trasferita in Italia a soli 4 anni di età. Nata nell'allora Jugoslavia, è arrivata in Italia con i genitori ed ha vissuto per un periodo in un campo profughi per istriano-dalmati a Capua, in provincia di Caserta. Da giovanissima, per mantenersi e pagarsi gli studi, ha lavorato come modella, posando anche per la celebre rivista 'Postalmarket'. La svolta alla sua carriera arriva quando Adriano Celentano la nota e le propone di partecipare come attrice al suo film 'Asso'. Da quel momento, la carriera della Rusic spicca il volo.

La fortuna le sorride, in quanto Elenora Giorgi rifiuta il ruolo in "Attila Flagello di Dio", che viene affidato proprio a lei. Successivamente conosce e si innamora del produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori, con cui è stata sposata per 17 anni, dal 1983 al 2000. Negli anni '90, insieme al marito, è produttrice di tanti film di successo, tra cui "La vita è bella" di Roberto Benigni. Dopo il divorzio da Cecchi Gori, la sua carriera prende un percorso diverso: appare di rado in tv seppur con ruoli importanti, come giudice di 'Ballando con le Stelle' nel 2010 o concorrente del Grande Fratello Vip nel 2020.

La nuova vita di Rita Rusic

Poche ore fa sul Corriere della Sera è comparsa un'intervista all'ex moglie di Cecchi Gori. Inevitabile una domanda sul produttore cinematografico: "Ho capito che aveva iniziato a soffrire la mia intraprendenza. Quando facevano i complimenti a me, lui soffriva. Era più bravo di me come imprenditore, io mi ritengo una produttrice cinematografica migliore". E oggi? "Oggi sto con un ragazzo di 32 anni. Cerco di non arrendermi agli anni che passano, anche se penso spesso a quanti 'buoni' ne ho ancora".

Cosa fa oggi Rita Rusic per arrivare a fine mese? "Ho aperto un concept store a Miami insieme a una socia. È roba sofisticata e di successo, si chiama Violet & Grace. Tornare in Italia? Sì, penso di aprirne uno a Roma. Poi ho raccolto molte storie da produrre per cinema e serie tv. Credo che presto ne raccoglierò i frutti". Anche perché, a quanto pare, non ha avuto vantaggi economici dal divorzio con Cecchi Gori: "Ho preso zero, neanche una casa. Ci sono voluti 17 anni per divorziare. Quando si è conclusa la pratica tutte le sue società erano fallite, lui era stato arrestato. I miei figli non hanno ereditato neanche un garage dal padre".

