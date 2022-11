Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, arriva un annuncio inaspettato: "Era prevedibile"

Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta hanno dato una lieta ma inaspettata notizia. Almeno per i fan. Loro invece lo sapevano benissimo... Ma cosa? C'entra forse Rocio Munoz Morales?

Attore, ex nuotatore, sex symbol e chi più ne ha più ne metta. Raoul Bova non ha certo bisogno di presentazioni. Da anni attivo nel panorama del cinema e della televisione in Italia, ultimamente sta facendo scalpore saltando da una fiction all'altra e soprattutto da una rete all'altra. Se in Rai l'abbiamo apprezzato recentemente nei panni di Don Massimo nella serie Don Matteo, in Mediaset abbiamo avuto modo di vederlo accanto alla su Rocio Munoz Morales in Giustizia per tutti.

A proposito di Rocio, i due si conoscono e si amano ormai da tempo. Incontratisi sul set di Immaturi diverso tempo fa, non si sono mai più lasciati a hanno anche avuto delle figlie insieme, coronando il loro amore. Proprio la Morales, poi, sta vivendo alla grande questo 2022 dato che è stata la madrina del Festival di Venezia: un riconoscimento tra i più importanti in Italia per quanto riguarda il mondo del cinema. Ma c'entra forse anche lei nell'annuncio che Raoul e Maria Chiara vogliono dare?

Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, al di là del set di Don Matteo: "C'è qualcos'altro che vogliamo dirvi"

I fan più attenti di Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta (talento che abbiamo apprezzato anche al Festival di Sanremo quest'anno), sanno che i due oltre a lavorare insieme in Don Matteo, hanno un'altra fiction in comune: Buongiorno, mamma. La storia di questa serie è molto intensa e parla di una famiglia apparentemente normale ma che nasconde segreti e intrighi. State perciò tranquilli - come può star tranquilla la bella Rocio! - tra Raoul e Maria Chiara il rapporto è solo professionale ed eventualmente amicale. L'annuncio che ha fatto Bova sui suoi canali social è infatti... La seconda stagione di Buongiorno, mamma!

"Il ritorno della famiglia Borghi è previsto per la prossima primavera", scrive Bova mostrando una foto del cast che comprende anche Maria Chiara Giannetta. Sempre dal profilo dell'attore scopriamo che la storia sarà ambientata tra il 1990 e il 2013 e che molta importanza ce l'avrà il ritrovamento di un oggetto nel lago di Bracciano. Ma basta spoiler! Non possiamo far altro che attendere il 2023!

