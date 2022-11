Matteo Ranieri, l'ex tronista sui social: "Guardate cosa mi sono ridotto a fare a 30 anni"

Matteo Ranieri è stato uno dei tronisti più amati degli ultimi cinque anni, nonostante tutto. Attivissimo sui social, ha mostrato ai suoi follower cosa si è 'ridotto' a fare il lunedì sera a 30 anni.

Il rapporto di Matteo Ranieri con 'Uomini e Donne' è stato complicato. Ha partecipato alla trasmissione sia come corteggiatore che come tronista. Nella prima avventura ha corteggiato Sophie Codegoni, che ha finito per sceglierlo. La storia d'amore è clamorosamente finita poche settimane dopo la scelta dell'attuale partner di Alessandro Basciano. Lei, all'epoca, racconto la fine della storia. A suo avviso il ragazzo, insieme ad un amico, si presentò a casa sua e la lasciò senza troppe spiegazioni, dicendo di non essere attratto da lei fisicamente e di aver trovato una persona totalmente diversa rispetto a quella conosciuta in televisione.

Una fine oggettivamente clamorosa. Sta di fatto che Maria de Filippi ha voluto dare una seconda chance al classe '92, scegliendolo come tronista per l'edizione successiva di 'Uomini e Donne'. Qui Ranieri ha scelto Valeria Cardone, anche se fino all'ultimo sembrava intenzionato ad uscire con Federica Aversano. Con la Cardone è finita in maniera simile rispetto alla Codegoni: poche settimane, subito un litigio e pochi giorni dopo l'annuncio della fine della relazione. Oggi Matteo sarebbe single e qualcuno parla di un clamoroso riavvicinamento con la Aversano, a cui darebbe la chance non avuta a Uomini e Donne. Presto capiremo se è solo un'indiscrezione o se "Homebody" si stia realmente avvicinando alla Aversano.

Matteo Ranieri: "A 30 anni..."

Esattamente dieci giorni fa, il 19 novembre, l'ex tronista e corteggiatore ha compiuto trent'anni. Sui social Ranieri è attivissimo e condivide spesso foto e video dei suoi weekend fuori porta. Per quanto è dato saperne, dal lunedì al venerdì lavora come operaio. COme molti lavoratori, nel corso della settimana rimane a casa e non fa una vita esaltante. Lui stesso ha fatto ironia su questo aspetto della sua vita, facendo notare di essersi 'ridotto' a bere la tisanina di lunedì sera:

Nelle Storie successive, il 30enne ha pubblicato screen di messaggi ricevuti dalle sue follower, che assicurano che anche ragazze più giovani di lui alle 22 si concedono una tisana. Questa mattina, pubblicando un selfie, Ranieri fa altra ironia: "Oggi anticipiamo la tisanina alle 21", preannunciando un martedì sera tranquillo a casa. Al momento non pare che il ragazzo si stia riavvicinando in alcun modo a Federica Aversano come ipotizzava qualcuno: dal lunedì al venerdì lavora e nei weekend, solitamente, viaggia tra Italia e Europa.

