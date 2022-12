Ballando con le Stelle, Iva Zanicchi spiazza su Selvaggia Lucarelli: "Non è come sembra"

Iva Zanicchi ha parlato per la prima volta di Selvaggia Lucarelli dopo l'ultima spinosa dinamica esplosa nello studio di Ballando con le Stelle. Ecco quali sono state le sue parole.

Manca davvero poco alla finalissima di questa difficile edizione di Ballando con le Stelle. Difficile in quanto sono avvenuti degli episodi che hanno fortemente messo alla prova gli equilibri degli autori e della conduttrice stessa. Pur presentandosi sempre impeccabile e professionale a dei livelli indescrivibili, Milly Carlucci ha avuto più che una gatta da pelare tra squalifiche, discussioni molto accese e infortuni.

L'aquila di Ligonchio è stata la vera rivelazione che si è inevitabilmente portata dietro anche lei qualche polemica. Il suo esordio non è stato dei più rosei per via di qualche espressione troppo colorita nei confronti della giurata Selvaggia Lucarelli. Le sue barzellette, amatissime dal resto della giuria e dal pubblico da casa, non sono state molto apprezzate dalla giornalista che in diretta ha utilizzato l'aggettivo 'squallido', riferito ai siparietti che si sono generati. Finalmente la cantante ha rotto il silenzio e ha parlato di quello che pensa a tal proprosito e di come ha reagito a tale esternazione.

Iva Zanicchi su Selvaggia Lucarelli e i suoi siparietti 'squallidi'

Iva Zanicchi ha rotto il silenzio durante una puntata di Ballando Segreto, il format dedicato al talent di Rai 1 diffuso sulla piattaforma streaming di Rai Play. A sorpresa la cantante l'ha difesa: non si è sentita toccata dalle sue ultime dichiarazioni in diretta. La parola squallido secondo lei era riferita al contesto, al tono che si crea ogni qualvolta si lancia nelle sue barzellette e nelle sue battute.

Inoltre, ha ammesso di scegliere sempre quelle un pò più spinte, con dei doppi sensi che forse la giornalista non comprende oppure non gradisce. Nonostante la 'faida' in corso, dovuta anche al fatto che la Lucarelli non reputa le capacità di Iva nella danza tanto spiccate da permetterle di essere in finale, la Zanicchi si è espressa con toni neutri nei suoi confronti. In vista della puntata finale, probabilmente verrà per sempre messo un punto a tale questione e le due, riusciranno anche a stringersi la mano nel corso della prossima puntata. Sarebbe un bell'esempio di solidarietà femminile anche dopo i toni che sono volati nel corso delle ultime serate tra di loro.

