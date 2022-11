Ballando con le Stelle, è scontro totale tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith: il botta e risposta

A meno di un mese dalla finale di 'Ballando con le Stelle', Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli si sono punzecchiate a vicenda. Dopo un'intervista in cui la prima ha criticato duramente la seconda, l'editorialista di 'Domani' ha risposto per le rime su Instagram.

Il 17 dicembre andrà in onda l'attesa finale di 'Ballando con le Stelle'. Al momento è difficile ipotizzare chi, tra le coppie in gare, si aggiudicherà la vittoria del talent show Rai. Secondo molti i favoriti sono Ema Stokholma e Angelo Madonia, che hanno lasciato intendere di formare una coppia anche nella vita reale. Chi difficilmente si giocherà le proprie chance in finale è la coppia formata da Anastasia Kuzmina e Lorenzo Biagiarelli.

I due sono stati eliminati nella scorsa puntata e ora punterebbero al ripescaggio. Tuttavia anche per essere ripescati ci sarà bisogno del parere favorevole dei giudici popolari e del pubblico da casa. Pubblico che ha deciso di 'punire' la coppia nell'ultimo televoto. Secondo molti, l'uscita di scena è immeritata. C'è chi crede che, nello specifico, Biagiarelli sia stato punito in quanto compagno di vita della giudice Selvaggia Lucarelli. Sarà davvero così? Di sicuro c'è che la giornalista di 'Domani' si è scontrata più volte con la coreografa scozzese e pochi minuti fa ha pubblicato una Storia in cui l'ha nuovamente attaccata.

Selvaggia - Carolyn: scontro totale

Carolyn era tra le persone favorevoli all'eliminazione di Lorenzo Biagiarelli. La giudice ha definito lo chef "un ballerino senz'anima" e gli ha lanciato più di una frecciatina per la sua relazione sentimentale con la Lucarelli. Quest'ultima, dopo aver letto varie interviste in cui la collega l'ha criticata, ha rotto il silenzio, attaccandola a sua volta. "Una vera signora" e "Quanta eleganza nello sparlare di colleghi e concorrenti" a pochi giorni dalla finale certifica che tra le due lo scontro è appena iniziato.

Insomma, il clima è parecchio acceso e sabato 26 le due si ritroveranno, ancora una volta, allo stesso tavolo per giudicare le coppie di ballerini rimasti ancora in gara. Selvaggia Lucarelli rimarrà al suo posto anche nell'edizione 2023? Nelle ultime settimane ha lasciato intendere che potrebbe essere il suo ultimo anno. Riferendosi all'ipotesi di rientro di Enrico Montesano, ha detto: "Lui rientra? Io sento che mia sedia scricchiola". Su Milly Carlucci: "Iva Zanicchi dice qualsiasi cosa, io ho dato dello str*nzo a Mariotto e Milly è rimasta scioccata".

