Gf Vip 7, Nikita Pelizon e Luca Onestini parlano di amore: lui cita anche Ivana

È infine arrivato l'atteso momento del confronto tra Luca Onestini e Nikita Pelizon. I due hanno parlato del tema dell'amore e l'ex tronista ha citato perfino Ivana, la donna che gli ha rubato il cuore.

Tutti i concorrenti risultati positivi al Covid sono guariti, ad eccezione di Alberto De Pisis, unico ancora in quarantena. Nella casa è finalmente rientrato Luca Onestini. 'Finalmente' perché gli amanti delle coppie nate nei reality non vedevano l'ora di capire cosa sarebbe successo tra lui e Nikita Pelizon. Quest'ultima aveva ammesso apertamente di essere attratta dall'ex tronista e di averlo notato, tempo fa, grazie a Instagram. Il caso ha voluto che se lo ritrovasse nella stessa casa a stretto contatto.

Per quanto è dato saperne, l'artista triestina ha avuto una breve relazione con un uomo di nome Valerio Tremiterra. Lei stessa aveva ammesso di essere impegnata, salvo poi precisare che con il ristoratore c'era solo una "conoscenza" in corso. Quando Tremiterra ha pubblicato alcuni video privati di loro due, la Pelizon ha deciso di 'lasciarlo' in diretta. Luca Onestini, dal canto suo, sarebbe single da oltre un anno. La storia d'amore con Ivana Mrazova sarebbe finita nel luglio del 2021. Usiamo il condizionale poiché l'agente della modella ceca ha fatto sapere che a suo avviso non è "ancora" finita. Gli esperti di gossip da tempo mormorano che il chiarimento (e riavvicinamento?) tra i due avverrà proprio al Grande Fratello, programma che li ha fatti conoscere nel 2017.

Luca Onestini e Nikita Pelizon parlano di amore

Onestini ha parlato della fine della storia con Ivana: "Non ci sono stati tradimenti, litigate furiose...". Nikita: "Non potete recuperare in qualche modo?". Luca: "Ci abbiamo provato, abbiamo passato del tempo insieme e ci siamo allontanati di nuovo. Io ho solo dei bei ricordi, sinceramente. Di lei penso solo cose belle e la ricordo col sorriso. Provo un grandissimo effetto, poi l'amore si trasforma, cambia forma. Lei è una di quelle persone che può chiamarmi in qualsiasi momento e io ci sarò sempre".

Nikita: "È bello quando si chiude così". Luca: "Non s'era inizalmnete chiusa così. Non è facile quando ami una persona alla follia, non è che lo trasformi in amicizia il giorno dopo, è impossibile. Ci vuole un sacco di tempo. Per un po' non ci siamo nemmeno sentiti. Poi ci siamo sistemati. Mi facevo delle risate con lei... ridevamo proprio tempo. Stavamo bene". Molti leggono un velo di nostalgia in queste ultime frasi: Luca amava davvero Ivana ma a quanto pare tra i due il riavvicinamento non ha portato i frutti sperati. Può succedere davvero al Grande Fratello? O è solo una vana speranza dei fan della coppia?

