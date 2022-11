Annalisa senza veli sui social: "Con questa foto vi ricordo che..."

La cantante Annalisa stupisce i suoi follower con una foto pubblicata su Instagram in cui si mostra super sexy e lascia un 'memo' a chi la segue

Annalisa è una delle cantanti più seguite del panorama musicale italiano, e certamente tra le voci onnipresenti in radio. Grazie al suo modo di reinventarsi e a uno stile inconfondibile, la 30enne cantante di Savona si è affermata come una delle cantautrici e performer più ascoltate.

Divenuta nota al grande pubblico nel 2011, quando partecipò come concorrente alla decima edizione del talent show 'Amici' di Maria De Filippi, classificandosi seconda, Annalisa è molto presente sui social network. Canale privilegiato attraverso il quale, da vera diva, condivide con i suoi follower tutti i suoi più importanti traguardi. E si mostra in tutta la sua bellezza.

'Bellissima' è proprio il titolo del suo ultimi singolo, hit radiofonica molto orecchiabile che ha spopolato tra i giovanissimi, ma non solo. Confermando la capacità della cantante di raggiungere la vetta delle classifiche musicali italiane tutto l'anno.

E sono proprio i suoi brani di successo a portarla in giro per l'Italia: Annalisa è infatti attualmente impegnata in un tour che la sta portando a calcare i più importanti 'stage' del Paese per portare in giro la sua musica, e anche i suoi look sempre originali.

Ma è grazie ai social che Annalisa incuriosisce di più, e non solo gli amanti della sua musica. L'ultima foto postata dalla cantante qualche ora fa ha infatti infuocato il web.

Annalisa super sexy in bikini lascia un 'promemoria' ai suoi seguaci: "Vi voglio ricordare che..."

Una foto provocatoria e ironica al tempo stesso quella che Annalisa ha postato nelle scorse ore, e che la ritrae in una posa a dir poco seducente. La cantante, che è da poco diventata testimonial del noto brand 'Yves Saint Laurent', si mostra nella sua semplicità.

Con indosso un semplice bikini su cui sono disegnate delle simpatiche tartarughe, la cantante, per 'sdrammatizzare' lascia una didascalia divertente ai suoi fan.

"Con questa foto vi voglio ricordare che mancano 32 giorni a Natale".

Insomma, uno scherzo molto apprezzato da chi la segue: la foto ha in poche ore raggiunto oltre 129mila like.

Una provocazione riuscitissima, così come gli innumerevoli outfit dalla brava cantante sfoggiati ad ogni suo live. Capaci di esaltare il suo corpo tonico e dare un tocco di stile davvero unico.

