Scandalo al Gf Vip 7: Oriana Marzoli non si trattiene, mutandine in bella vista davanti alle telecamere

Dopo i vari scombussolamenti tra lei e Antonino Spinalbese, ex di Belen, Oriana Marzoli continua a dare spettacolo. Stavolta l'ha combinata davvero grossa!

Il Grande Fratello Vip 7 sta continuando alla grande, con coppiette che si formano e si sfasciano di continuo e dinamiche nuove che si creano. I concorrenti prima risultati positivi al Covid sono rientrati - almeno Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Wilma Goich, Luca Onestini e Patrizia Rossetti, mentre Alberto De Pisis ha ancora il maledetto virus! - tuttavia non è questa la notizia del giorno. Anzi, la protagonista del nostro articolo è Oriana Marzoli. Ecco perché!

Dopo aver dato scandalo sotto le coperte con Antonino Spinalbese - i due hanno parlato solo di baci e confessioni a microfoni spenti ma chissà! - Oriana non vuole proprio saperne di placare i suoi 'bollori'. Stavolta non si tratta di un litigio con l'hairstylist spezzino ma di qualcosa di clamoroso che ha fatto ieri sera davanti a tutti, arrivando a mostrare proprio quella parte lì! Esatto, avete capito bene. Ma scopriamo esattamente la dinamica dei fatti.

"Ma quando buttate fuori Oriana Marzoli?", l'appello dei fan del Grande Fratello Vip ad Alfonso Signorini

Ci sono delle scene che il più delle volte la regia del Gf Vip 7 dovrebbe censurare. Invece, mentre si preoccupa di non far sentire ciò che non vuole lasciar emergere, lascia ben visibili alcuni momenti che rappresentano pagine raccapriccianti di storia della televisione italiana. Quello di oggi ha come protagonista Oriana Marzoli che senza se e senza ma si mette a quattro zampe sul tavolo da biliardo della casa, con la minigonna.

Già questo potrebbe far intuire quello che accade pochi istanti dopo: si vede tutto il suo sedere - e fin qui niente di nuovo considerando che già avevamo avuto l' 'onore' di vederlo qualche tempo fa. Ma non solo. Davanti alle telecamere senza alcun pudore, allarga le natiche mostrando il suo 'gioiello', coperto sì dalle mutandine ma comunque ben visibile. Lo scandalo è assicurato.

In quattro e quattr'otto la scena è stata vista da tutti sui social. Mentre c'è chi commenta la cosa positivamente, la maggior parte degli utenti è indignata, al punto che molti chiedono ad Alfonso Signorini di buttarla fuori, dato che il suo personaggio rappresenta un oltraggio a secoli di battaglie per l'emancipazione femminile!

