Valeria Marini attacca Selvaggia Lucarelli su Twitter per difendere Giorgia Meloni: le parole della showgirl

.Valeria Marini si è da poco scagliata contro Selvaggia Lucarelli per “difendere” Giorgia Meloni. La giornalista allora, come sempre, non ha fatto attendere la sua piccata risposta. Vediamo cosa è accaduto

Selvaggia Lucarelli fa spesso parlare di sé grazie alla sua intensa attività sui social. Su Twitter, ad esempio, poco tempo fa ha espresso la sua opinione riguardo le critiche che vengono mosse alla probabile futura candidata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. La scrittrice sostiene che più viene dato della fascista e dell'ignorante alla presidente di Fratelli d’Italia e più si incorre nel rischio che molti italiani ci si identifichino in lei e comincino a sentirsene rappresentati.

È naturale, allora, che sotto un post della seguitissima Selvaggia siano piovuti commenti da ogni dove, soprattutto su un tema così caldo come le prossime elezioni. Fra questi, però, ne è spuntato uno da parte di una delle showgirl più famose d’Italia, Valeria Marini. Nessuno si sarebbe aspettato che la soubrette si spendesse in parole d’encomio per Giorgia Meloni, tanto meno che intavolasse una polemica su questi temi con Selvaggia Lucarelli proprio sui social. A quanto pare, invece, è proprio quello che è successo. Vediamo, dunque, cosa sostiene la soubrette e come abbia risposto la giornalista.

L’attacco di Valeria Marini sui social a Selvaggia Lucarelli

Come accennato, Valeria Marini ha scritto un commento sotto un tweet di Selvaggia Lucarelli davvero molto duro. La sarda sostiene che Selvaggia abbia tutto da imparare da Giorgia Meloni come, ad esempio, il rispetto per gli altri e in primis quello per le donne. Ovviamente la risposta della Lucarelli non si è fatta attendere a lungo. Ha commentato, infatti, con il suo classico sarcasmo che la Marini abbia fatto presto a scendere dal carro del gay pride per salire su quello dei vincitori. La biondissima showgirl, allora, ha risposto con un post abbastanza confuso. Sostiene di essere fiera di essere salita su carro del gay pride, poi aggiunge una stellina e le parole "carro dei vincitori”. Conclude, infine, di non aver assolutamente intenzione, invece, di salire su quello dei maldicenti.

La Lucarelli, però, non si è lasciata scappare l’occasione di controbattere neanche stavolta. Ha pubblicato, infatti, un post dove viene chiesto alla Marini di decidere fra Giorgia Meloni e la comunità LGBTQIA+. Vedremo se Valeria cadrà nella provocazione e continuerà ad alimentare questa polemica. Sottolineiamo, però, che sulla piattaforma dell’uccellino abbia chiarito di non aver dichiarato la propria posizione politica con quelle parole, ma di aver sentito la necessità di sottolineare il rispetto per il prossimo e di una donna nei confronti di un altra. Attendiamo curiosi, allora, quali saranno i prossimi sviluppi della situazione.