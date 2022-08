Romina Power soggiorna a casa di Albano e i fan tornano a sperare: ecco perché

Tutti i fan di Albano e Romina sognano un loro riavvicinamento dal punto di vista sentimentale. Ultimamente, allora, quando la Power ha soggiornato a casa dell'ex marito, in molti hanno cominciato di nuovo a sperare

Albano e Romina non hanno mai interrotto i loro rapporti neanche dopo il loro divorzio. Abbastanza spesso, infatti, è possibile assistere ad alcune delle loro memorabili interpretazioni insieme. Sottolineiamo, tuttavia, che anche sotto il profilo professionale, entrambi abbiano imboccato strade diverse. Il duo, come è noto, si è sciolto anni fa ed ognuno di loro ha iniziato una grande carriera da solista. Ultimamente, inoltre, vi abbiamo anche raccontato di cosa ne pensi Albano della musica odierna.

Il cantautore di Cellino San Marco sostiene che adesso si stia vivendo un momento critico per quanto riguarda la musica. Dichiara che basti saper usare un po’ un computer per poter produrre brani di successo. Studiare con dedizione, invece, è visto più come un intralcio. Questo, quindi, farebbe si che le canzoni che circolano ultimamente siano artisticamente molto carenti. Quando Romina è andata a trovarlo pochi giorni fa nella sua tenuta, dunque, in molti hanno creduto che il duo si stesse per ricomporre. A questa, poi, in molti hanno aggiunto anche un'altra speranza, ovvero che l’amore fra i due tornasse ad ardere nuovamente.

Ecco perché Romina Power ha soggiornato nella tenuta di Albano Carrisi

Tutti coloro i quali hanno conservato la speranza che Albano e Romina potessero tornare insieme, dovranno rimanere delusi. Basta dare un’occhiata al profilo Instagram della Power per accorgersi che si sia recata nella tenuta Carrisi per tenere semplicemente un raduno di yoga. La cantante, infatti, come suo figlio Yari ne è davvero appassionata. Quale luogo migliore, dunque, se non gli splendidi spazi verdi che ospitano le terre dell’amato ex marito? Albano, però, non ha preso parte al raduno anche se, ovviamente, ha concesso a tutti i compagni di Romina e Yari di prenderne parte.

I rapporti, dunque, fra gli ex coniugi sono ancora splendidi ma non si deve sperare in nulla di più. Albano, infatti, sono anni che è felicemente sposato con Loredana Lecciso e entrambi non hanno alcuna intenzione di tornare con i propri ex. Non ci resta altro da fare, a questo punto, che augurarci che la sessione di Yoga sia andata come previsto. Considerando gli splendidi paesaggi in cui è avvenuto, però, ne siamo davvero più che sicuri.

