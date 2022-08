Previsioni del tempo: cosa puoi fare oggi a Caserta e Benevento?

Cari lettori di Eccellenze Meridionali, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni climatiche! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi a Caserta e Benevento e non solo? Inziamo subito!

Napoli

Il meteo di Napoli per domani è previsto in tempo nuvoloso con deboli piogge. La temperatura minima sarà di 22°C e la massima di 29°C. Ci sarà un vento medio di 5 km/h proveniente da Nordest e l'umidità sarà del 51%.

Avellino

Al momento il tempo è caratterizzato da pioggia debole. La temperatura media si aggira intorno ai 30,06°C, con una minima di 17,23°C e un massimo di 30,71°C. L'umidità è di 36%. Il vento soffia moderatamente con una velocità di 2,79km/h ed una percentuale di nuvolosità pari allo 0%.

Caserta

Il meteo per la città di Caserta è molto buono. La temperatura media è di 32.93°C, la temperatura minima di 20.31°C e la temperatura massima di 33.29°C. Ci sono solo pochissime nuvole in cielo ed il vento soffia con una velocità media di 5.01km/h. L'umidità relativa è del 31%.

Salerno

Il meteo per Salerno è caratterizzato da pioggia leggera e un'umidità del 30%. La temperatura media è di 28.38 °C, con una minima di 14.82 °C e una massima di 29.18 °C. La velocità del vento è di 3.89 km/h e la percentuale di nuvolosità è 0%.

Benevento

Il meteo a Benevento oggi è caratterizzato da una debole pioggia. L'umidità è alta e la temperatura media si aggira attorno ai 31°C. La temperatura minima è di 19.19°C e la temperatura massima di 32.03°C. Il vento soffia con una velocità media di 3.95 km/h e la percentuale di nuvolosità è pari allo 0%.

Paeestum

Il meteo per la città di Paestum è: pioggia leggera, umidità del 46%, temperatura media di 29.96°C, temperatura minima di 18.88°C e massima di 29.96°C. La velocità del vento è di 4.07 km/h e la percentuale di nuvolosità è pari a 0%.