Davide Donadei sul like di Zaniolo alla sua ex Chiara Rabbi: le parole dell'ex tronista

Si parla da tempo di un possibile flirt fra Chiara Rabbi e la stella della Roma, Niccolò Zaniolo. L’ex ragazzo della nota influencer, allora, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla questione. Ha raccontato, infatti, di aver capito perché il mancino giallorosso si sia recentemente infortunato ad una spalla

Già vi abbiamo parlato in un precedente articolo delle voci incontrollate che circolano sul web riguardo Niccolò Zaniolo e Chiara Rabbi. Molti follower di quest’ultima si sono accorti che la ragazza si stesse “scambiando” diversi like con il famoso calciatore. A quanto pare, infatti, il parere di diversi utenti Instagram è che fra lui e Chiara ci sia un intensa attività social. In molti, allora, si sono chiesti se i due siano ancora nella “fase di corteggiamento” o se la loro relazione abbia già avuto inizio.

Chiara, tuttavia, proprio in queste ore ha scritto ai suoi follower che non ci sia ancora nulla da segnalare all’orizzonte. Ricorda che condivide sempre tutto con i suoi sostenitori e che se dovesse esserci qualcosa di bello da segnalare, quindi, loro sarebbero di sicuro i primi a saperlo. Che sia una strategia, dunque, per tenere i giornali di gossip a tacere? Solo Chiara e Niccolò possono dirlo. Certo è, però, che i pettegolezzi su di loro pare non abbiano intenzione di cessare. Ultimamente, inoltre, sono giunti anche all’orecchio dell’ex ragazzo di lei, Davide Donadei.

Ecco cosa ha dichiarato Davide Donadei sui like di Niccolò Zaniolo alla sua ex Chiara Rabbi

In una sessione di domande su Instagram, l’ex tronista ha risposto a numerose domande sulla sua vita privata e sul rapporto che lo ha legato con Chiara Rabbi. Davide ha svelato che Chiara abbia ancora un posto privilegiato nel suo cuore e che ne conservi ancora un ricordo splendido. Ultimamente, inoltre, si sono anche incontrati in Puglia e Donadei ha confessato di nutrire tuttora grande affetto per lei.

Ha parlato, inoltre, anche dei like che hanno alimentato i pettegolezzi sulla Rabbi e Zaniolo. Sostiene che se non l’avesse messo, adesso probabilmente non si sarebbe fatto male alla spalla. Conclude, poi, sottolineando che quanto sostenuto, ovviamente, sia uno scherzo e che Niccolò non abbia fatto nulla di male. Vedremo, allora, se quanto si dice in giro troverà risposta nelle prossime ore. Noi, come al solito, rivolgeremo grande attenzione alle pagine social del calciatore e della bella Chiara. Se volete restare informati sulla faccenda, dunque, non perdetevi tutti in nostri futuri aggiornamenti.

LEGGI ANCHE: Roma, Nicolò Zaniolo fa infuriare Mourinho: "Prendiamo atto della sua decisione"