Antonella Fiordelisi attacca di nuovo Giaele e Micol ma nessuno la difende più: "Stai esagerando"

Antonella Fiordelisi ha iniziato una vera e propria battaglia contro Giaele de Donà e Micol Incorvaia. Dopo l'ultimo attacco, però, molte sue fan hanno smesso di difenderla. Scopriamo perché il popolo del web ha reputato eccessive le uscite recenti.

La puntata di lunedì sera del Grande Fratello Vip, come sempre, ha cambiato il destino del reality. Il rapporto già complicatissimo di Antonella Fiordelisi con Giaele de Donà e Micol Incorvaia è peggiorato ulteriormente. L'ex schermitrice ha visto alcuni filmati delle due coinquiline mentre l'attaccano duramente ed ha perso una volta per tutte la stima nei loro confronti. Lei sostiene che gli attacchi ricevuti dalle donne della casa le fanno più male perché lei non ha mai offeso nessuno.

Il popolo di Twitter, però, le ha fatto notare che non è così e che spesso e volentieri è lei a denigrare le coinquiline. La giornata di martedì è stata particolarmente difficile per la Fiordelisi, che prima di andare a dormire aveva anche litigato con Edoardo Donnamaria, 'minacciandolo' di interrompere la loro relazione dopo che il valletto di Forum aveva detto che a suo avviso Micol è "una brava ragazza" che "ha detto una cosa sbagliatissima". La Fiordelisi non ha gradito quella sorta di difesa ma al risveglio ha riabbracciato il fidanzato, mettendo fine al litigio.

Antonella Fiordelisi contro Giaele e Micol

Martedì, dicevamo, è stata una giornata difficile per la influencer 24enne. Nel corso del pomeriggio, ha avuto un altro sconto con Giaele de Donà dai toni molto accesi. Antonella è arrivata a tirare in ballo il marito americano della coinquilina, affermando che a suo avviso 'si sta divertendo' senza di lei. Giaele ha replicato affermando che a suo avviso Edoardo Donnamaria meriterebbe una statua per 'sopportare' Antonella da due mesi e mezzo. Dopo quello scontro, Antonella ha attaccato lei e Micol per l'ennesima volta.

Antonella: -“Per le cose che mi dicono da dietro (Micol e Giaele) dovevano già essere squalificate, tutte le cattiverie pesanti senza microfono” LA SQUALIFICA, MI PISCIO SOTTO#gfvip #incorvassi #gioiellers pic.twitter.com/5NNxBi0wEB — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) December 6, 2022

"Giaele e Micol dovrebbero essere squalificate per le cose che mi dicono a microfoni spenti". Questa frase ha fatto arrabbiare anche alcune fan di Antonella: è davvero troppo arrivare a chiedere davanti alle telecamere la squalifica di due concorrenti. SIcuramente la Fiordelisi è in difficoltà perché ha due donne totalmente contro di lei, con cui difficilmente il rapporto si ricucirà nel breve termine. Forse si sente isolata e reagisce così per paura? Di sicuro da qui alla fine del Gf, qualora dovessero arrivare tutte e tre in finale, ci sarà da divertirsi con questo triangolo tutt'altro che amoroso.

