Christian De Sica, l'annuncio che tutti aspettavano: "Che bello vedervi di nuovo insieme"

L'attore romano, re del cinepanettone italiano e non solo ha pubblicato uno scatto su Instagram che ha scatenato i fan: ecco con chi lo rivedremo sul set molto presto.

Christian De Sica è tra gli attori e show man più amati in assoluto con una carriera stellare alle spalle. È lui il re della risata italiano che con i suoi film e le tante collaborazioni è riuscito a riportare al cinema anche i più scettici. De Sica però non è solo cinepanettoni e film che richiamano al Natale, nella sua carriera abbiamo avuto modo di conoscere le sue grandi doti da show man.

L'attore romano appare spesso in televisione e in alcune occasioni speciali lo abbiamo adorato come conduttore in prima serata o grande ospite di show sul piccolo schermo. Oggi De Sica ha deciso però di stravolgere completamente i fan con uno scatto che ha lasciato tutti a bocca aperta. Scopriamo con chi è ritornato sul set l'attore romano e dunque dove lo rivedremo molto presto.

Christian De Sica: "Stasera sono tornato a girare con lui..."

Non tutti sanno che l'attore romano è sposato da moltissimi anni con la sorella di Carlo Verdone. Proprio con il cognato De Sica è ritornato a girare sul set di "Vita da Carlo2", serie Amazon Prime che è alle prese con la seconda stagione. Sembra proprio che molto presto rivedremo i due cognatini più famosi d'Italia sul set in un nuovo progetto tutto da scoprire.

Verdone è uno dei talenti più amati del panorama cinematografico al pari di De Sica e vederli insieme sarà uno spettacolo unico. I fan che hanno commentato il post di De Sica sono letteralmente in delirio, chiunque ama i due attori per la loro romanità e per i grandi capolavori che hanno regalato in questi anni al pubblico. Non resta che attendere il nuovo lavoro di Amazon Prime firmato da Carlo Verdone con la partecipazione straordinaria di Christian De Sica, certo è che le risate saranno assicurate.

Una curiosità è che alcuni fan hanno notato che il ciack targato 6/11/2022, esattamente un mese fa. La foto sarà stata scattata in quella data o c'è qualche errore sul set della serie?

