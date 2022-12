Adelmo Togliani rivela a Serena Bortone: "Ecco cosa si scrivevano mio padre Achille e Sophia Loren"

Achille Togliani ha avuto un figlio, Adelmo, che è stato ospite questo pomeriggio a Oggi è un altro giorno. Ecco cos'ha rivelato su suo padre l'attore ai microfoni di Serena Bortone.

Oltre a Francesco Oppini, Jessica Morlacchi, Romina Carrisi, Laura Freddi, Valerio Scanu, Samuel Peron, Massimo Cannoletta e Antonio Mezzancella ospite di oggi nello studio intestato a Raffaella Carrà, Adelmo Togliani. L'attore, a parte essere famoso per la propria professione, è noto ai più per 'discendere' da Achille Togliani. Proprio di quest'ultimo, dunque, si è chiacchierato tantissimo nel salotto di Serena Bortone.

L'ospite della conduttrice di Oggi è un altro giorno Adelmo Togliani è entrato in studio con sottofondo musicale di Parlami d'amore Mariù. Il brano che tutti oggi conosciamo perché inserito in una famosissima pubblicità, è stato cantato da suo padre. E a lui, Adelmo ha deciso di dedicare un documentario. Molti in effetti i retroscena emersi oggi nello studio di Serena. In particolare a catturare l'attenzione è però una storia d'amore di Achille con Sophia Loren.

"L'appassionato bacio tra Sophia Loren e Achille Togliani", suo figlio Adelmo rompe il silenzio a Oggi è un altro giorno

Serena Bortone ha voluto mostrare subito uno scatto che vede Achille Togliani e Sophia Loren insieme, commentando: "Tuo papà ha avuto una relazione con Sophia Loren. Loro due insieme erano meravigliosi, avevano tanta gioia di vivere". Effettivamente nell'immagine, la grande diva dà da mangiare all'uomo al suo fianco in maniera molto bella e complice.

Adelmo ha quindi svelato: "Sophia e mio padre ebbero modo di conoscersi in Principessa in esilio. Proprio sul set, c'è stato un bacio così focoso che subì la censura. Era comunque il '44". Ma tutte queste cose Adelmo le ha scoperte per merito del padre o di documentari e film vari? A Serena Bortone, l'attore ha risposto così: "Basta leggere i giornali dell'epoca. Tutti parlavano della storia d'amore tra Sophia e mio padre. E poi c'erano queste lettere che si scambiavano e che anche Carlo Conti ci telefonò per comprare. Però abbiamo scelto, con la mia famiglia, di non pubblicarle mai".

Cosa si scrivevano in nel loro scambio epistolare Sophia e Achille? Di questo, Adelmo ha dato solamente un assaggio: "Diciamo che era un amore di un altro tempo e che aveva distanze difficili da colmare. All'interno di queste lettere che sono del '52 quando mio papà era all'apice della carriera, si soffrono i km di troppo ma si parla pure di difficoltà a lavorare".

