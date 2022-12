Alicia Keys si mette...in vetrina: la trovata della cantante fa impazzire i fan

Alicia Keys in vetrina per un giorno. La cantante di R&B stupisce tutti i suoi fan improvvisandosi manichino nel negozio di un noto marchio di cui è testimonial. Passanti in delirio!

E' talentuosa, bellissima e anche molto autoironica Alicia Keys, stella del firmamento soul e R&B americano. E lo ha dimostrato ancora una volta, con una trovata divertentissima. Un vero e proprio 'scherzetto' architettato per i suoi fan: alcuni ci sono cascati alla grande, altri ancora, invece, si sono accorti della 'trappola' e sono corsi a scattarsi un selfie con la cantautrice.

Non sappiamo se l'idea sia venuta ad Alicia o se sia stata una geniale invenzione della casa di moda con cui la soul singer collabora da tempo. Fatto sta che è riuscita benissimo. E le reazioni dei clienti sono state tutte quante immortalate e poi condivise dalla cantante sul suo profilo Instagram.

Ma di quale burla è stata protagonista la meravigliosa voce di 'No One'? Alicia Keys si è letteralmente travestita da manichino, e si è piazzata nella vetrina di un magazzino 'Athleta' fingendo di essere... di legno. Immobile e impassibile, la cantante ha posato con le mani sui fianchi senza sbattere le palpebre dinanzi ai tantissimi passanti che si sono trovati dinanzi all'insolita vetrina. Impossibile non notare la bellezza straordinaria di quel 'manichino': tanti si sono soffermati ad ammirarlo, fin quando, ai meno distratti, è risultato tutto chiaro: quella lì non era una bambola, ma una persona in carne ed ossa. Ed era proprio Alicia Keys.

La cantante non ha resistito, e dinanzi agli occhi che la studiavano con dovizia, è scoppiata a ridere di gusto, smontando il 'siparietto' da lei inscenato.

Alicia Keys oggi: un successo dietro l'altro per una star intramontabile

Newyorkese di nascita, Alicia Keys, classe '81, è protagonista della scena musicale mondiale ormai da oltre vent'anni. Oltre che musicista da record: ha venduto, infatti, oltre 12 milioni di copie in tutto il mondo. Innumerevoli i suoi successi, i più conosciuti dei quali sono 'Fallin' (brano per cui ha vinto il premio 'Canzone dell'anno' nel 2002), 'Girl on fire', 'Underdog' e 'Show me Love'.

È dotata di una notevole estensione vocale di tre ottave ed è polistrumentista. E' infatti capace di suonare ben otto strumenti musicali: il pianoforte (il suo strumento preferito, con il quale ha composto tutti i suoi brani), violoncello, sintetizzatore, clavinet, mellotron, Wurlitzer, chitarra e basso.

