Mahmood festeggia un importante traguardo: ecco cosa è successo

L'amato cantante italiano Mahmood ha festeggiato un importante traguardo: ecco tutti i dettagli e la sua reazione sui social, diventata virale

Mahmood, pseudonimo di Alessandro Mahmoud, è un noto cantautore italiano. Nato a Milano, il 12 settembre 1992, si è avvicinato al mondo della musica sin da piccolo. A vent'anni, nel 2012, ha partecipato alla sesta edizione di X Factor. Nel talent show ha mosso i suoi primi passi nello showbiz, attirando i suoi primi fan. Successivamente, nel 2015, ha partecipato ad Area Sanremo, per poi partecipare nel 2016 nella categoria Nuove Proposte del Festival della Canzone Italiana, con il brano Dimentica.

Il grande successo è arrivato qualche anno dopo: nel 2018 ha partecipato, infatti, a Sanremo Giovani con Gioventù Bruciata. Per questo brano ha vinto la competizione e anche il Premio della critica Mia Martini. Successivamente, ha partecipato tra i Big di Sanremo con Soldi. La canzone ha subito conquistato il pubblico sanremese, e infatti ha vinto la competizione. Da quel momento, Mahmood è riuscito finalmente a ottenere il successo che meritava, diventando uno dei cantanti più ascoltati del 2019.

Mahmood: che traguardo importante!

La sua carriera non si è, però, fermata al 2019. Nel 2019 ha, infatti, pubblicato il suo primo album, seguito da Ghettolimpo del 2021. Entrambi sono stati certificati dischi di platino, per aver venduto più di 50.000 copie. Mahmood ha, poi, partecipato di nuovo al Festival nel 2022, in duetto con il rapper Blanco. I due hanno cantato Brividi: anche questa canzone ha vinto il Festival e ha avuto un enorme successo. È, in effetti, la canzone più ascoltata dell'anno in Italia. Oltre a questo importante traguardo, Mahmood ha recentemente festeggiato un altro grande successo, come potete vedere dallo screen che pubblichiamo qui sotto.

Come potete vedere, il celebre video della canzone Soldi ha superato l'importante traguardo delle 200 milioni di visualizzazioni. Un numero davvero enorme, soprattutto considerando che si tratta di un artista italiano. Mahmood ha festeggiato quest'importante successo condividendo lo screen dal video e aggiungendo tre cuori gialli e un'emoticon esplicativa del suo stato d'animo. Il successo di Soldi, in effetti, è stato davvero grande e non solo in Itaia. In Francia, in Grecia e in Polonia ha ottenuto diversi dischi d'oro e in Italia e in Spagna ha ottenuto addirittura, rispettivamente, quattro e due dischi di platino. Insomma, a contribuire all'importante traguardo non sono stati solo gli italiani, e questo è a dimostrazione della crescente importanza della musica italiana anche a livello internazionale.

