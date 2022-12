Alessandro Siani, quando arriva il nuovo film: "Ci sarà una star di Doc nelle tue mani"

Il regista e attore napoletano sta per arrivare sul grande schermo con un nuovo film: ecco chi saranno i protagonisti del nuovo capolavoro di Alessandro Siani.

Massimo Troisi diceva che il titolo in un film è fondamentale e Alessandro Siani non poteva trovarne uno più esplicativo per il suo nuovo capolavoro che vedremo molto presto al cinema. "Tramite Amicizia" è il titolo della nuova pellicola del regista e attore napoletano che ha deciso di mettersi di nuovo in gioco. Siani è famoso per i film di inizio anno che riescono a regalare grandi sorrisi al suo pubblico.

"Tramite amicizia" racconta di un uomo di nome Lorenzo che ha un'agenzia a noleggio molto stramba. Lorenzo infatti si propone come amico in affitto, c'è chi lo noleggia per fare compere o chi ha solo bisogno di conforto perché soffre di solitudine. Insomma per qualsiasi esigenza lui è disponibile a pagamento. Cosa succederà quando dovrà lavorare per il proprietario di un'azienda di dolci? Tutto sarà stravolto come sempre ma adesso scopriamo quando uscirà il film, i suoi protagonisti e dove è stato girato.

"Tramite Amicizia": un'attrice di Doc nelle tue mani nel cast

Alessandro Siani non sarà ovviamente solo e con lui vedremo anche Max Tortora, l'attore romano è amatissimo dal pubblico di ogni età e ne vedremo sicuramente delle belle. Arriva però la notizia di una partecipazione inedita, una delle protagoniste di Doc nelle tue mani sarà nel cast del film. Matilde Gioli è l'attrice protagonista insieme a Siani, amatissima dal pubblico del piccolo e grande schermo i fan non vedono l'ora di vederla in una veste completamente diversa.

La Gioli è una delle attrici più famose della fiction italiana e a breve ritornerà anche sul set del medical drama. Intanto sappiamo che le riprese di Tramite amicizia sono cominciate già in primavera a giugno e sono ambientate nella città di Ferrara e nelle zone dell'Emilia-Romagna. Non mancheranno poi location celebri come quella di Parigi per alcune scene. Quando vedremo il film? L'attesa non sarà lunga, la pellicola dovrebbe uscire a gennaio nei primi giorni dell'anno e restare nelle sale per tutto il mese.

