Un Medico in Famiglia, ricordate Alberto? Manuele Labate oggi ha completamente cambiato vita

Ricordate il cugino 'in fuga' di Un Medico in Famiglia Alberto? Manuele Labate che ha prestato il suo volto a uno dei personaggi principali della serie, oggi non lavora più nel mondo della recitazione.

Un Medico in Famiglia rimarrà sempre una delle serie televisive che hanno fatto la storia della famiglia italiana. Il primo episodio ci ha catapultati nella vita di Lele Martini, vedovo con tre figli: Maria, Ciccio e Annuccia. Con loro, la colonna portante, papà e nonno talvolta fin troppo presente, Libero Martini.

Oltre alla colf campana Cettina, amici e parenti vari, in casa con loro giunse proprio nelle prima puntate, il cugino Alberto Foschi, interpretato dall'attore romano Manuele Labate. Sin da subito divenne un idolo delle più giovani ed è stato presente per quasi tutte le stagioni, ad eccezione di una soltanto in cui non si è mai visto in scena. Ma cosa fa oggi l'uomo, come vive dopo un successo che lo ha accompagnato sin da quando era un adolescente? Si occupa di tutt'altro e rimarrete spiazzati dal saperlo in questo articolo.

Un Medico in Famiglia: la nuova vita di Alberto, alias Manuele Labate

Alberto, da adolescente un pò irrequieto e poco responsabile, è diventato un tecnico radiofonico che è riuscito, dopo una serie di delusioni amorose e difficoltà familiari, a trovare la sua dimensione. Nonno Libero gli è stato di grande aiuto e quando è arrivato per lui il momento di spiccare il volo, ovviamente non è stato semplice lasciarlo andare. Manuele Labate, che per anni è stato volto inossidabile nella squadra di Un Medico in Famiglia, oggi non recita più: ha deciso di darsi da fare e intraprendere un percorso totalmente diverso.

Oltre ad essere diventato papà, ha intrapreso un percorso di studi e lavora come tatuatore: ha aperto uno studio tutto suo. Una scelta totalmente diversa rispetto a quello che ha fatto per quasi vent'anni, da quando era ancora minorenne ed è diventato un volto familiare per tutti gli italiani ancora oggi affezionati a tutte le puntate. Ha raccontato in interviste recenti che ha sentito l'esigenza di staccarsi da un mondo che non gli appartiene fino in fondo e da cui intende prendere le distanze. Il gossip e lo spettacolo per lui, non sono propriamente pane quotidiano e proprio per questo motivo, ha preferito una vita più semplice e lontana dai riflettori.

