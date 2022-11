Doc nelle tue mani, Matilde Gioli: "Finalmente posso dirvelo"

Matilde Gioli ha rivelato alcuni retroscena inediti sul set di Doc nelle tue mani: ecco tutte le novità.

Tra le attrici più amate della fiction italiana c'è Matilde Gioli che abbiamo imparato a conoscere nella serie Doc nelle tue mani. Il fenomeno Doc ha conquistato milioni di ascoltatori sfiorando il 30% di share. Nel cast vediamo Luca Argentero, protagonista della narrazione ma anche una serie di attori che hanno letteralmente stupito tutti. Matilde Gioli interpreta uno dei personaggi chiave della fiction, la dottoressa Giulia Giordano.

Una donna forte e coraggiosa che ha lasciato in lacrime il pubblico con la sua storia. L'interpretazione della Gioli ha scatenato i suoi fan che non vedono l'ora di rivederla all'opera in corsia al Policlinico Ambrosiano di Milano. In occasione di un'intervista a F Matilde ha raccontato della sua esperienza sul set ma anche di cosa affronterà a breve. Insomma a quanto pare la terza stagione di Doc è più vicina di quanto pensiamo.

Matilde Gioli confessa: "Non sarò la classica conduttrice"

L'attrice di Doc nelle tue mani è prontissima ad affrontare l'ennesimo anno di successi che questa volta però non riguardano solo la prima serata di Rai Uno. Matilde infatti stupisce ancora con un ruolo diverso, cioè quello di conduttrice. È infatti alla guida del reality di Netflix Summer Job dove alcuni giovani benestanti affronteranno sfide inedite. "Non sarò la classica conduttrice" afferma Matilde che a quanto pare riserverà grandi soprese al pubblico della piattaforma.

L'attrice ha poi parlato di Doc e del set della fiction che nella seconda stagione ha affrontato in modo più consapevole. Gli attori della serie sono molti uniti e la squadra di lavoro si conferma ancora una volta vincente. Sembra proprio che non ci sarà da aspettare moltissimo per la terza stagione e che le riprese cominceranno tra poco. Sono attesi i nomi dei nuovi volti del cast ma non solo, anche e soprattutto la data di lancio che vede gli spettatori di Rai Uno già pronti sul divano.

Cosa succederà ora che Andrea Fanti è primario del Policlinico? Ci sarà da scoprirlo e anche da capire se questa sarà l'ultima stagione della serie. Inizialmente infatti si parlava di tre stagioni che completavano Doc, la Rai rinuncerà a un seguito? I telespettatori sperano proprio di no.

