Royal Family, spunta la casa 'segreta' di William e Kate: dove si trova

William e Kate hanno ereditato una dimora che per anni è stata rifugio di Re Carlo e della regina consorte Camilla: ecco dove si trova la casa.

Con la morte della Regina Elisabetta II sono cambiate molte cose nella Royal Family a cominciare dai titoli fino alle proprietà dei reali. Oggi il regno vede un nuovo sovrano al potere insieme alla sua regina consorte. Re Carlo III e Camilla sono sotto i riflettori del mondo intero ma a rubare la scena speso sono i figli del re.

Da un lato c'è Harry, principe disobbediente che per anni è stato conosciuto come il ragazzo scanzonato della famiglia reale. Oggi lo ritroviamo padre al fianco dell'attrice americana Meghan Markle con la voglia di abbandonare la sua famiglia e non solo. La coppia è uscita apparentemente di scena dalla Royal Family ma continua a scatenare l'attenzione dei media e l'ultimo libro di Harry in uscita a gennaio sarà la ciliegina sulla torta. Dall'altro lato ci sono invece William e Kate, eredi al trono quando Re Carlo non sarà più al potere. La coppia è amatissima dai sudditi insieme ai loro figli. Kate è l'erede ufficiale di Lady D per il popolo e William si mostra come sempre gentile e disponibile. Scopriamo qual è la dimora che i due principi hanno ereditato dopo la morte della Regina.

La casa di William e Kate interamente sostenibile: tutti i segreti della Royal Family

Il mondo intero ha assistito al dolore della famiglia reale per la morte della regina che ha lasciato tutti senza parole. La sovrana amava moltissimo la sua famiglia che in questi anni ha difeso ad ogni costo. Oggi però c'è un nuovo re e anche per William e Kate molte cose sono cambiate.

In qualità di eredi al trono i due hanno ereditato molte proprietà che prima appartenevano a Re Carlo. L'ultima novità è una dimora dal valore di 1,2 milioni di sterline che per anni è stata rifugio di Carlo e Camilla. La casa si trova in Galles, territorio in cui re Carlo è molto amato. Sembra proprio che la giovane coppia erede al trono potrà trascorrere le vacanze nella casa ereditata dal sovrano e che ha ampi spazi verdi disponibili. Ben 192 acri di terreno ospitano la nuova conquista di William e Kate.

