Vi ricordate Natalia Titova, ex storica di Ballando con le Stelle e Amici? Ecco cosa fa oggi

Natalia Titova è stata una 'stella' dello show danzante di Milly Carlucci e una professoressa del talent di Maria De Filippi. Ma adesso? Di cosa si occupa? Scopriamolo insieme.

La ballerina in questione non ha bisogno di presentazioni. È un personaggio televisivo notissimo. Nata a Mosca è ormai naturalizzata in Italia. Malgrado, infatti, danzi dalla tenera età di 3 anni, è nel nostro Paese che ha conosciuto, in età adulta il maggior successo. In particolar modo, Ballando con le Stelle, la lancia alla grande: se nel 1998 balla con Simone di Pasquale del quale, tra l'altro, si innamora ricambiata almeno per un certo arco di tempo, è nel 2005 che ottiene l'importante ruolo di docente nello show di Milly Carlucci. E in effetti a lei rimane legata fino al 2014, quando, tra le lacrime dei fan lascia la trasmissione.

Oltre alla televisione, c'è molto teatro nella vita di Natalia, tra musical e spettacoli vari. Per ben 10 anni, poi, dirige una scuola di ballo, Dance Lab Studio. Insomma, un bel curriculum. Di certo però la ricordiamo tutti per il suo sodalizio importante con Samuel Peron che la porta praticamente a ballare ovunque. Nel 2009, dopo diversi anni, riesce a trionfare a Ballando con le Stelle, in coppia con il Principe Emanuele Filiberto. A tal proposito (ricordiamo che l'uomo è stato ad Amici di Maria De Filippi come giudice), dal 2015 al 2020 fa l'insegnante di danza latino-americana del talent di Canale 5, venendo successivamente sostituita da Raimondo Todaro. E ora?

Natalia Titova, ecco cosa fa la compagna di Massimiliano Rosolino dopo Amici di Maria De Filippi

La vita professionale di Natalia non si è mai arrestata. Nel 2020, appena concluso Amici, ha avuto l'importante ruolo di conduttrice di Dance with me su Teen Tv, mentre nel 2021 è stata anche ospite speciale a La pupa e il secchione show. Per il resto, attualmente, dirige un po' più lontana dalle luci dello spettacolo un'accademia prestigiosa di danza: la Natalia Titova Academy.

Anche a livello sentimentale la donna ha trovato la propria stabilità: da più di 15 anni, come i fan sfegatati sicuramente sapranno, è impegnata con il celebre nuotatore, campione in diverse olimpiadi, Massimiliano Rosolino. Proprio il programma di Milly Carlucci che l'ha fatta conoscere al mondo italiano, d'altro canto, li ha fatti incontrare. Dalla terza edizione del talent vip i due non si sono mai più separati e hanno anche due splendide figlie!

