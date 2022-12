Previsioni di oggi a Caserta e Avellino: come vestirsi per non farsi trovare impreparati

Rieccoci ancora! Amici "eccellenti" meridionali, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni di oggi! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi a Caserta e Avellino e non solo? Inziamo subito!

Napoli

A Napoli la situazione meteorologica è caratterizzata da piogge moderate, con una temperatura media di 15.65°C, minimo 11.87°C, massimo 17.08°C e umidità del 74%. La velocità del vento è 8.21 km/h e c'è una bassissima percentuale di nuvolosità dello 0%. In base a questo meteo oggi è possibile fare molte attività all'aperto, come passeggiare in un luogo pubblico, andare al parco o godersi una bella gita fuori città. Si può anche fare qualche sport, come la bicicletta, andare a correre o camminare. Se stai cercando di sfuggire dalla pioggia leggera, il teatro e i musei sono sempre una buona scelta. Puoi anche improvvisarti chef ed esplorare ricette e piatti che utilizzano gli ingredienti di stagione!

Avellino

Per la città di Avellino, oggi il tempo sarà piovoso con piogge moderate. L'umidità sarà del 73%. La temperatura media si aggirerà intorno ai 13,72 °C con una minima prevista di 9,67°C e una massima fino a 15,34°C. Il vento soffierà ad una velocità di 2.88 km/h e la copertura nuvolosa raggiungerà i 61%. Potresti scegliere tra tantissime attività da fare in casa, come guardare un film o leggere un libro al calduccio!

Caserta

Il tempo a Caserta è piovoso con pioggia moderata. L'umidità è al 73%, la temperatura media è di 15,33°C, con un minimo di 10,23°C e un massimo di 17,2°C. La velocità del vento è di 3,49 km/h e il 44% della volta celeste è nuvoloso. In base a questo meteo, sarebbe meglio restare all'interno oggi in quanto si tratta di una giornata piovosa con pioggia moderata. Non è il momento migliore per andare all'aperto e fare delle attività fisiche dato che la temperatura non è particolarmente alta e il 44% della volta celeste è nuvoloso. Tuttavia, saranno possibili ancora alcune attività come guardare un film o leggere un libro a casa!

Salerno

Nella città di Salerno oggi il clima è pioggia moderata. L'umidità è del 74%, la temperatura media si aggira attorno ai 12.44°C, con un minimo di 7.56°C e un massimo di 13.67°C. La velocità del vento è generalmente bassa con 2.56km/h ed è coperto da un indice di nuvolosità pari al 59%. Considerando questo meteo, potresti dedicare la giornata a impegni all'interno di casa come leggere un buon libro o guardare un film oppure recarti in luoghi chiusi come gallerie d'arte o musei per trascorrere al meglio la giornata.

Benevento

A Benevento oggi il clima è piovoso con piogge moderate. L'umidità sarà del 75% e la temperatura media sarà di 13,95°C, con una temperatura minima di 9,57°C e una massima di 16,06°C. La velocità del vento sarà di 4.57km/h ed una percentuale della nuvolosità del 71%. Oggi a Benevento potresti fare molte cose divertenti anche se il meteo non è dei migliori. Si prevedono piogge moderate ed alto tasso di umidità, con una temperatura media di 13,95°C e minimo di 9,57°C e massimo di 16,06°C. La velocità del vento sarà Bassa (4.57km/h) ed un discreto grado di nuvolosità (71%).Potresti visitare alcuni musei interessanti oppure goderti un bel film al cinema. Anche la fotografia può venire utile visto che la pioggia crea sempre giochi interessanti di luci e ombre sapientemente immortalate dall'obiettivo!

Paeestum

Il clima a Paestum è piovoso con deboli piogge. L'umidità è del 78%. La temperatura media è di 16,4 gradi Celsius, con una temperatura minima di 11,57°C ed una temperatura massima di 17,3°C. La velocità del vento è dello 3,9 km/h e la percentuale di nuvolità nel cielo è del 41%. In base a questo meteo, oggi si può fare una piacevole passeggiata nella natura a Paestum, anche con l'ombrello come protezione contro le deboli piogge. L'umidità del 78% renderà l'aria calda e soffocante, quindi sarebbe consigliabile prendersi un break dal sole per rinfrescarsi un po'. La temperatura media di 16,4 gradi Celsius ed il vento leggero dello 3,9 km/h rendono l'atmosfera adatta a dedicarsi all'attività outdoor preferita. Grazie alla percentuale relativamente bassa (41%) di nuvolità, dovreste trovarvi sotto al sole abbastanza spesso durante la vostra esplorazione!