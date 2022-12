Massimo Ranieri, nuova serie tv: al suo fianco c'è un protagonista di Mina Settembre

Il cantante Massimo Ranieri è ritornerà presto sul piccolo schermo: lo rivedremo in una nuova serie tv.

Massimo Ranieri è uno dei cantanti più amati in Italia, con la sua musica ha conquistato intere generazioni non solo con la sua voce. I suoi testi e gli spettacoli teatrali hanno sempre registrato un gran successo. Questa volta però vediamo Ranieri ritornare nelle vesti di attore sul piccolo schermo, un ruolo che ha abbandonato molti anni fa e che lo rivedrà protagonista. Dopo aver venduto milioni di dischi, essere uno degli attori teatrali più celebrati e aver incantato il pubblico con la sua voce Massimo ha deciso di ritornare alle origini.

Ranieri tornerà in grande stile e lo farà su Canale 5, nessuno avrebbe mai immaginato di rivederlo in un ruolo cinematografico e soprattutto al fianco di due attori amatissimi dai giovani. Chi lo accompagnerà in quest'avventura infatti sono due attori reduci dal grande successo della fiction italiana, direttamente da Che Dio ci aiuti e Mina Settembre. Scopriamo la trama di "La voce che hai dentro" e chi sono i compagni di viaggio di Ranieri.

"La voce che hai dentro": protagonisti e trama della nuova fiction di Massimo Ranieri

La storia è ambientata a Napoli e ha come protagonista Ranieri, ex cantante uscito dal carcere dopo aver scontato la sua pena. I figli hanno ereditato una casa discografica che versa sull'orlo del fallimento. Una volta uscito dal carcere il padre cercherà in tutti i modi di salvare l'azienda di famiglia mettendosi in discussione e soprattutto affermando la sua innocenza.

Riuscirà tutta la famiglia a risorgere dal buio economico e affettivo? Lo scopriremo molto presto. Intanto sveliamo i due attori protagonista insieme a Ranieri. Il primo è Michele Rosiello che abbiamo applaudito solo pochi mesi fa in Mina Settembre nel ruolo di Giordano. Il secondo invece è Erasmo Genzini, protagonista di Che Dio ci aiuti. I due attori sono molto amici tra loro e su Instagram pubblicano diversi momenti sul set insieme fianco a fianco. Cosa ci riserverà il nuovo progetto di Ranieri? Lo scopriremo molto presto in prima serata su Canale 5.

