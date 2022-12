Vi ricordate Emma, la primogenita di Elena Sofia Ricci? Eccola oggi a 26 anni

Elena Sofia Ricci ha avuto due figlie da due uomini diversi. La prima si chiama Emma ed è un'attrice. Vediamola oggi a 26 anni in tutta la sua bellezza.

Elena Sofia Ricci è una delle attrici più amate dalle italiane. Dopo una lunga gavetta, ha iniziato ad avere ruoli molto importanti negli anni '90. La prima svolta alla sua carriera arriva proprio nel 1990 quando riceve un David di Donatello per il suo ruolo in "Ne parliamo lunedì". A differenza di altre attrici, alterna cinema e produzioni televisive senza problemi, comparendo spesso sia sul piccolo che sul grande schermo. Una serie tv che le ha regalato grande popolarità è senza dubbio "I Cesaroni", di cui è stata protagonista. Stesso discorso per "Che Dio ci aiuti", dove ha ricoperto la parte della protagonista per le prime cinque stagioni.

Della sua vita privata, sappiamo che è stata legata a tre uomini diversi. Il primo matrimonio è con lo scrittore Luca Damiani, da cui però non ha avuto figli. La primogenita è nata nel 1996 e si chiama Emma Quartullo. All'epoca, l'attrice era legata sentimentalmente all'attore e regista Pino Quartullo. Successivamente Elena Sofia Ricci ha avuto una relazione con il musicista Stefano Mainetti, da cui ha avuto la seconda figlia, Maria. La giovane è diventata maggiorenne pochi giorni fa, essendo nata il 25 ottobre del 2004.

Emma Quartullo, com'è oggi

Emma Quartullo ha deciso di seguire le orme della madre e diventare un'attrice a tempo pieno. Tra il 2021 e il 2022 è comparsa in "Cose da uomini", "I fratelli De Filippo" e "Santa guerra". Su Instagram ha oltre 11mila follower e come username ha scelto 'emmascalzona'. Pare che sia legata a un ragazzo di nome Giovanni Pellegrino. Questa è la sua faccia, in una foto risalente all'estate 2022:

In questa foto, Emma appare malinconica e indossa un abito totalmente nero, leggermente scollato. La Quartullo è una bella ragazza e assomiglia in parte alla madre Elena Sofia Ricci. Sotto le sue foto, spesso compaiono i commenti della famosa attrice. Non è chiaro quanto spesso madre e figlia si vedano, né in che rapporti sia con la sorella Maria, appena diventata maggiorenne.

