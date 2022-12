Milly Carlucci 'smascherata' da Carolyn Smith: "Vi dico io chi è davvero"

Questa sera appuntamento con le barzellette di Iva Zanicchi a Ballando con le Stelle... Intanto però, la giurata Carolyn Smith rompe il silenzio su Milly Carlucci, dopo le recenti frecciatine velenose con Selvaggia Lucarelli.

Eccezionalmente di venerdì sera assisteremo oggi a Ballando con le Stelle. A causa dei Mondiali in Qatar, infatti, la programmazione Rai è stata sconvolta. Ma questo poco importa per uno show che funziona alla perfezione come quello di Milly Carlucci. Non è un caso che tutte le trasmissioni della televisione di Stato, da Storie Italiane a La Vita in Diretta, passando per Oggi è un altro giorno, ne parlino. A funzionare è il cast ma anche la conduttrice - ovviamente - e i giurati. Tra questi anche Carolyn Smith.

Coreografa di eccezionale talento, la Smith ha imparato a farsi conoscere nel tempo da coloro che 'frequentano' la televisione italiana per via del suo essere sempre severa ma giusta. Comprende il lavoro altrui, lo rispetta, ma allo stesso tempo, da ex ballerina non può proprio chiudere un occhio se qualche passo di danza viene fatto troppo male. E come darle torto? Anche per questa ragione Milly non fa altro che apprezzarla e volerla al suo fianco. Ma invece Carolyn? Cosa pensa di Milly?

Carolyn Smith parla di Milly Carlucci: "Cosa avrebbe potuto fare e non ha fatto", c'entra Ballando con le stelle

Ai microfoni di Gente, Carolyn Smith si è aperta a una lunghissima intervista nella quale ha raccontato di come ultimamente piuttosto che litigare preferisca mantenere una certa tranquillità: "Solo una volta, ormai anni e anni fa, ho litigato con qualcuno in diretta. Ma solo perché le mie parole erano state fraintese. Tra l'altro, ricordo che non avevo voce quella sera, ma per litigare me la feci tornare!".

Appunto nel parlare di questa vicenda, Carolyn ha svelato di quanto Milly Carlucci la placò in quell'occasione. Ecco dunque le affermazioni della Smith: "All'epoca Milly avrebbe potuto rincarare la dose e peggiorare il tutto, invece riportò la calma. Tutte le volte mi fa capire che i problemi non vanno incoraggiati o aumentati ma affrontati con tranquillità. È educata come poche altre e questo per me costituisce un grande insegnamento considerando che ho un carattere fumantino".

