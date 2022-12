Loretta Goggi, la novità che tutti stavano aspettando: "Finalmente è arrivato il mio momento"

Dopo il successo in giuria a Tale e Quale Show con Carlo Conti arriva l'annuncio che tutti stavano aspettando: presto rivedremo Loretta Goggi in una veste tutta nuova.

Siamo abituati a vederla in giuria nello show di imitazione campione di ascolti su Rai Uno. Loretta Goggi è una delle star del varietà italiano, arista poliedrica in grado di fare qualsiasi cosa sul palcoscenico pronta a sorprendere il pubblico. La sua hit è impossibile da dimenticare, tutti nella vita hanno cantato almeno una volta "Maledetta primavera" ma in questi anni l'abbiamo vista in un ruolo decisamente nuovo. Dopo il grande successo in televisione la Goggi si è allontanata dal mondo dello spettacolo per poi riapparire in grande stile.

Nella giuria di Tale e Quale show è lei la regina indiscussa del giudizio sulle imitazioni. Sempre garbata e rispettosa del duro impegno dei concorrenti, Loretta non manca mai di fare i suoi complimenti ma soprattutto di sferrare i suoi consigli. Oggi però arriva una notizia davvero speciale che il pubblico attendeva ormai da tempo, dopo anni in giuria la rivedremo sul palcoscenico per un progetto in cui sarà lei la protagonista. Scopriamo di cosa si tratta e quando andrà in onda.

"Benedetta Primavera": il nuovo show di Loretta Goggi, quando andrà in onda

La cantante e attrice tornerà sul piccolo schermo per emozionare il pubblico che da anni desidera uno show tutto suo se non altro per ricordare i tempi in cui il varietà era sovrano. Molte cose sono cambiate ma non a caso lo show ha un nome che è tutto un dire, Benedetta primavera è il titolo del suo progetto che sbarcherà su Rai Uno.

Quale stagione migliore se non la primavera per debuttare in primissima serata con un one woman show firmato dalla Goggi. Il pubblico attende con ansia il suo ritorno e ci sarà da aspettarsi davvero di tutto. Non c'è ancora la data ufficiale del suo debutto ma a quanto pare la Goggi andrà in onda nei primi mesi della primavera. Non mancheranno ospiti d'eccezione ma soprattutto i ricordi del varietà che il pubblico italiano ha tanto amato. Loretta è prontissima a stupire tutti con il suo talento per l'ennesima volta e noi non vediamo l'ora di rivederla in prima serata.

