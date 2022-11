Tale e Quale Show, Carlo Conti e l'annuncio sul Festival di Sanremo: "Finalmente posso dirvelo"

Carlo Conti è pronto a ritornare in prima linea con il suo Tale e quale show ma questa volta c'è lo zampino del Festival di Sanremo.

Il conduttore di Tale e quale show è pronto a inaugurare una nuova stagione televisiva anche se ha appena concluso questa con l'incredibile successo di Tale e quale show. Quest'anno il talent di Rai Uno si è confermato tra i più amati del piccolo schermo in grado di distruggere la concorrenza in Mediaset. Conti tornerà ancora in prima serata? Questo è ciò che in molti si chiedono e finalmente arriva la verità.

Carlo è tra i conduttori più amati in assoluto del piccolo schermo e qualche tempo fa ha ammesso di aver lasciato l'Eredità per stare vicino a suo figlio. Essere in onda tutti i giorni infatti comporta un impegno costante e maggiore mentre la prima serata non ha le stesse tempistiche. Oltre a questo c'è però da dire che Conti è uno dei fari di punta di rai Uno e la rete non può lasciarsi scappare una personalità così in prima serata. Scopriamo però cosa ha in serbo per noi il prossimo anno.

Carlo Conti è pronto a tornare: c'è lo zampino del Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo è alle porte e Amadeus condurrà l'evento per l'ennesima volta per scelta della rai. Carlo Conti, che in passato ha condotto per diversi anni Sanremo, ha deciso di dedicare a quest'appuntamento nazionale due puntate intere di Tale e quale show.

A febbraio infatti arriveranno due puntate di Tale e Quale show pronte per essere protagoniste della prima serata di Rai Uno. Le voci di corridoio parlano del ritorno di alcuni ex campioni e protagonisti come Bianca Guaccero, Pierpaolo Pretelli, Antonino, Rosalinda Cannavò e moltissimi altri. Cosa avrà in mente Conti? In molti parlando di una sorta di tributo ai personaggi più importanti del Festival che il pubblico riuscirà certamente ad apprezzare visto il grande successo di questa stagione in corso.

LEGGI ANCHE>>>Carlo Conti ne parla per la prima volta: "È successa una cosa gravissima a mio figlio Matteo"