Che tempo fa oggi a Avellino e Salerno? La parola agli esperti

Ciao a tutti i lettori Campani di EM, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni di oggi! Che tempo farà oggi a Avellino e Salerno e non solo? Scopriamolo!

Napoli

Oggi a Napoli c'è una pioggia leggera. L'umidità è al 73%, la temperatura media è di 14,59°C e varia da una massima di 16,77°C a una minima di 13,43°C. La velocità del vento è 5.99 km/h ed il cielo è molto nuvoloso (88%). Perciò si consiglia di uscire indossando indumenti impermeabili e coprire bene testa caschetto per proteggersi dalla pioggerella. Si possono fare delle attività all'aria aperta come passeggiate nel parco o visitare qualche museo adatto alle attuali condizioni climatiche.

Avellino

A Avellino il tempo è piovoso. Piove leggermente con umidità dell'aria al 66%. La temperatura media è di 13,15°C con una minima di 9,45°C e una massima di 14,83°C. La velocità del vento è pari a 2,07 km/h ed il cielo presenta nuvolosità al 100%. Quindi, in base alle previsioni meteorologiche odierne, la cosa migliore da fare potrebbe essere rimanere comodamente a casa e godersi momenti di relax. Se proprio si sente l'esigenza di uscire all'aperto, armarsi di impermeabile e scarpe adeguate per affrontare la pioggia è sempre consigliato. Magari concedersi anche qualche attività indoor come guard

Caserta

Nella città di Caserta stasera il clima è piovoso, con pioggerene leggere. L'umidità sarà del 74%, la temperatura media nell'area sarà di 13.72 gradi Celsius, con una temperatura minima di 11.36 e massima di 15.6 gradi Celsius. La velocità del vento è di 2.49km/h, mentre la percentuale di nuvolosità della zona raggiungerà l'85%. Pertanto, le attività all'aperto potrebbero essere sconsigliate; è invece possibile godersi un po' di tempo al chiuso per giochi da tavolo o guardare della tv o dei film.

Salerno

A Salerno c'è pioggerella leggera. L'umidità è al 67%, la temperatura media è di 11,62 gradi centigradi, con una temperatura minima di 7,16 gradi e una massima di 14,1. La velocità del vento è 3,16 km/h ed il cielo è completamente nuvoloso. Si potrebbe andare nei luoghi in cui è possibile svolgere attività principalmente ricreative come centri commerciali, cinema, musei, arene sportive coperte e altri luoghi simili. Si possono anche sfruttare le temperature piuttosto basse per organizzare della bella escursioni nel bosco invernale senza preoccuparsi di avere troppo caldo.

Benevento

Il clima a Benevento è piovoso con una pioggia leggera. L'umidità è del 73%, la temperatura media è di 12,27°C, con una minima di 9,07°C e una massima di 14,66°C. La velocità del vento è di 2,23 km/h e l'indice di nuvolosità è al 100%. Si consiglia quindi di progettare attività all'interno, come giochi da tavolo o guardare film insieme in famiglia.

Paeestum

Il meteo a Paestum è caratterizzato da pioggia leggera. L'umidità è del 71%, la temperatura media è di 15.1°C, con una temperatura minima di 11.02°C e una temperatura massima di 17.98°C. La velocità del vento è di 3.52 km/h ed il cielo coperto al 100%. In base a questo meteo, oggi puoi fare attività all'interno di edifici coperti. Potresti anche uscire fuori con un impermeabile se desideri visitare i dintorni della città. Altre idee includono organizzare attività ricreative come giochi da tavolo all'interno della tua abitazione e ascoltare musica. Puoi anche provare a preparare piatti speciali usando le tue ricette preferite.