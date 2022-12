Katia Follesa spiazza nello studio di Antonella Clerici: "Sono stata per anni l'amante di..."

Katia Follesa, ospite nel programma condotto da Antonella Clerici, si è lasciata andare ad una rivelazione circa la sua vita sentimentale. Ecco di cosa si tratta e quali sono state le sue parole.

Antonella Clerici durante la diretta di ieri di È Sempre Mezzogiorno, ha ospitato in studio Katia Follesa. L'entusiasmo era palpabile. La padrona di casa non ha avuto alcun problema nell'affermare che la donna è la sua conduttrice preferita in assoluto: "Ti definisco conduttrice e non comica, perché per me sei quello".

Insieme hanno cucinato e parlato di figli, compagni e abitudini condivise. La Follesa non si è sottratta nel preparare un piatto insieme ad una delle cuoche che fanno parte del cast e ha anticipato il modo in cui trascorrerà le vacanze natalizie. Successivamente, la Clerici ha deciso di spostarsi in disoarte con la sua ospite per parlare di una serie di argomenti più intimi e delicati lontano dai fornelli. Ecco cosa ha rivelato Katia a cuore aperto aprendosi con la presentatrice che l'ha notevolmente messaa suo agio per l'occasione.

Katia Follesa e la rivelazione nello studio di Antonella Clerici: "Lo sono stata per tanti anni"

Antonella Clerici ha percorso insieme alla sua ospite Katia Follesa i momenti più importanti della sua vita e della sua carriera. La donna ha affermato di voler camminare con le sue gambe, distaccandosi così dall'idea del duo con Valeria Graci e gli sketch con il marito. Successivamente è stato il turno della giovane Agata, la figlia adolescente che studia per diventare attrice ed è molto amante di musica. È nata dalla relazione con il comico Angelo Pisani, che è diventato suo marito dal 2006. I due si sono conosciuti durante il programma comico Cabaret, lui però all'epoca era impegnato con un'altra donna.

Katia ha ammesso senza filtri di aver letteralmente perso la testa quando lo ha visto per la prima volta. Lei ha ammesso nel celebre programma di Rai 1 che lo ha letteralmente stalkerato per potersi avvicinare e avere un contatto iniziale. Quando si sono messi insieme, lui era ancora fidanzato e lei ha dunque raccontato di essere stata la sua amante per molto tempo prima di uscire allo scoperto e amarsi alla luce del sole. La sua è stata una confessione a cuore aperto, fatta ad un'amica in maniera molto serena e senza troppi paletti.

