Antonella Clerici non si nasconde più e rivela in diretta: "Accadrà molto presto"

Antonella Clerici ha fornito uno spoiler molto succulento durante la diretta del suo programma di cucina su Rai 1. Ecco di cosa si tratta e quali sono state le sue parole.

Antonella Clerici è una delle presentatrici più amate e longeve sul piccolo schermo. Ha mosso i suoi primi passi nell'ambiente sportivo ma è diventata un vero e proprio pilastro nei palinsesti di Viale Mazzini. Il suo talento l'ha addirittura portata al Teatro Ariston, per la conduzione del Festival di Sanremo nel 2010 e come valletta sia al fianco di Paolo Bonolis che di Amadeus prima e dopo il suo in autonomia.

Come ha spesso ribadito nel suo programma È Sempre Mezzogiorno, la fascia mattutina è quella che predilige. Inoltre, lo stile delle sue trasmissioni è il medesimo e riesce a conquistarsi il consenso popolare tra ottime ricette, simpatia e semplicità. Durante la puntata di ieri, la padrona di casa si è lasciata andare ad una rivelazione che riguarda un nuovo progetto che presto vedremo in prima serata ovviamente in Rai. Ecco di cosa si tratta e quando accadrà secondo le informazioni che ha fornito nel bel mezzo della diretta.

Antonella Clerici: presto in televisione con un nuovo progetto in prima serata

Antonella Clerici ha un rapporto molto schietto e sincero con i suoi cuochi e i suoi fedeli telespettatori. Spesso si lascia andare a rivelazioni che riguardano la sua vita privata, il suo compagno e la sua bambina. Senza filtri rivela tutto e soprattutto così com'è, senza edulcorarlo a favore di telecamera. Ieri però, ha involontariamente fornito uno spoiler interessante che riguarda una nuova avventura a cui è in realtà già avvezza da un pò. Durante la preparazione di una ricetta, parlando del dietro le quinte, ha rivelato che è attualmente impegnata in un progetto tutto nuovo.

Sono infatti cominciate le registrazioni delle Blind Audition di The Voice Senior. Il popolare format con giudici famosi e concorrenti over 50, riprenderà l'anno prossimo. Proprio la celebre conduttrice, ha dichiarato che il programma comincerà nel gennaio del 2023. Già è un cambio di programma. Lo scorso anno infatti, la trasmissione prese il via al termine del Festival di Sanremo. Stavolta il tutto è anticipato probabilmente un prolungamento dell'edizione. Dati gli ottimi risultati della precedente, Viale Mazzini avrà valutato di prolungare il tutto per il piacere dei fedeli telespettatori.

