Verissimo, cambia tutto per Silvia Toffanin: cosa accadrà nella puntata di domani

Il consueto appuntamento con Verissimo sarà stravolto domani: ecco a che ora andrà in onda il programma di Silvia Toffanin.

Come ogni sabato anche domani Silvia Toffanin è prontissima ad andare in onda con una nuova puntata di Verissimo ricca di novità e di ospiti. Nelle ultime settimane il successo della conduttrice è aumentato come dimostrano i dati auditel ma anche il doppio appuntamento. Verissimo infatti per il secondo anno consecutivo è in onda con ben due appuntamenti settimanali a partire dalle 16:10 del sabato e della domenica appena dopo Amici di Maria De Filippi.

Ogni settimana diversi volti del mondo dello spettacolo arrivano nello studio di Silvia Toffanin dove è impossibile non versare lacrime. Spesso le sorprese e i regali della conduttrice sono molto emozionanti per i suoi ospiti, quasi sempre protagonisti della televisione, del cinema e della musica. A proposito di musica, come dimenticare la puntata speciale dedicata a Tiziano Ferro in occasione dell'uscita del suo nuovo album. Ma cosa accadrà domani e soprattutto chi saranno gli ospiti in studio?

Verissimo cambia orario: quando andrà in onda domani e chi saranno gli ospiti di Silvia Toffanin

La conduttrice in occasione della puntata di domani dovrà stravolgere la messa in onda a causa dei mondiali in Qatar e delle partite che hanno monopolizzato moltissimi palinsesti. La Toffanin andrà in onda alle ore 14:10 fino alle 16:10 quando Mediaset trasmetterà una soap. Il cambio di orario ovviamente non spaventa il pubblico e la conduttrice che ha grande fiducia nei suoi ospiti.

Arriveranno in studio Alessandro Basciano e Sophie Codegoni appena dopo l'annuncio della gravidanza ma anche Ida Palatano e Alessandro Vicinanza, coppia nata all'interno di Uomini e Donne. Non mancheranno nomi divertentissimi come Sergio Friscia e Roberto Lipari conduttori di Striscia la Notizia. Ci sarà poi Rudy Zerbi e infine anche Bobby Solo. Come direbbe Silvia Toffanin, ci aspetta una puntatona da non perdere con grandi emozioni e ospiti tutti da scoprire. L'appuntamento è per domani alle ore 14:10 con Verissimo.

