Verissimo, Elisabetta Gregoraci si 'sbottona' da Silvia Toffanin: "Giulio Fratini mi fa sentire così"

Come procede la storia d'amore tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini? A quanto pare la conduttrice da Silvia Toffanin si è lasciata andare ad una confessione molto particolare che riguarda proprio la sua relazione con l'imprenditore.

Ormai non è più un mistero, qualcosa che solo gli esperti di gossip o i paparazzi hanno mostrato su pubblica piazza. I movimenti social non mentono e Giulio Fratini, l'imprenditore ex-fidanzato di Roberta Morise e l'ex-signora Briatore Elisabetta Gregoraci, sono una coppia. Lui l'ha già raggiunta a Monte Carlo e pare siano avvenute anche le presentazioni ufficiali con il piccolo Nathan Falco.

La rivista Chi li ha 'pizzicati' molteplici volte dopo i primi rumor trapelati. Dei due infatti si parla da quest'estate, da quando li hanno beccati in un locale in Sardegna in cui pare abbiano fatto le ore piccole a ridere e scherzare. La soubrette calabrese non si è mai espressa più di tanto, soprattutto sui social a parte qualche cuore sotto ai post del presunto fidanzato. Nella giornata di ieri, è stata ospite a Verissimo e nel salotto di Silvia Toffanin, ha parlato in maniera molto particolare di questa nuova fase della sua vita a sei anni dalla separazione dal padre di suo figlio.

Elisabetta Gregoraci e il primo commento sul suo nuovo amore con Giulio Fratini

Elisabetta Gregoraci, nel corso della sua intervista da Silvia Toffanin, ha parlato della sua famiglia d'origine in Calabria e della sua forte mancanza che sente nei confronti della mamma defunta. C'è stato anche spazio per un collegamento con il papà e la nonna direttamente da Soverato che l'hanno emozionata e resa molto felice. Successivamente, la show-girl ha parlato del rapporto con suo figlio e il suo ex-marito Flavio Briatore: "Talvolta litighiamo, ma ci vogliamo davvero molto bene e ci saremo sempre l'uno per l'altra".

Entrambi hanno cercato di mantenere un legame saldo per il bene del loro ragazzo, che cresce con l'amore e il supporto di entrambi. Come procede per quel che riguarda la sfera sentimentale dopo tutti i rumor trapelati da questa estate? La padrona di casa non ha insistito più di tanto, ha lasciato parlare Elisabetta che con il sorriso stampato sulle labbra ha dichiarato: "Non voglio dire troppo, ma sono molto felice". Una frase molto breve ma che vale più di mille parole, paparazzate e commenti su Instagram.

