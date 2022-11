Che tempo fa oggi a Benevento? La parola agli esperti

Rieccoci ancora! Amici "eccellenti" meridionali, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo! Che tempo farà oggi a Benevento e non solo? Scopriamolo!

Napoli

Il meteo per la città di Napoli è: pioggia intensa (heavy intensity rain), umidità alta (80), temperatura media 15.49, temperatura minima 13.81, temperatura massima 17.66, velocità del vento 17.33 km/h, percentuale di nuvolosità 95%. Vediamo quali sono le attività più consone da fare in base a queste informazioni: Oggi è possibile solo rimanere a casa ed evitare di uscire, visto il forte maltempo che sta interessando Napoli.

Avellino

Il meteo per la città di Avellino è molto probabilmente influenzato da pioggia, con una intensità media. La temperatura media si aggira intorno a 12.16° C, mentre la minima sarà di 9.51° C ed il massimo di 13.39° C. Il vento avrà una velocità media di 12.24km/h, e la percentuale di nuvolosità sarà del 100%. Cosa si può fare oggi a Avellino? Secondo questo meteo, probabilmente oggi è il giorno migliore per stare in casa.

Caserta

Il meteo di Caserta prevede una forte pioggia con intensità elevata e umidità dell'81%. La temperatura media sarà di 14.52°C, la minima di 11.6°C e la massima di 16.96°C. Il vento avrà una velocità media di 11.86 km/h e sarà proveniente da Sud-Sud-Ovest. La nuvolosità sarà del 100%. Possiamo oggi dedicarci all'organizzazione di una festa in casa, ovviamente sotto l'ombrellone! Curiamo anche il menù, optando per piatti gustosi ma facili da preparare e servire.

Salerno

Il tempo a Salerno è instabile con piogge intense. L'umidità è alta e la temperatura media si aggira intorno ai 10°C. Le temperature minime e massime sono rispettivamente di 7°C e 11°C. Il vento soffia moderatamente con una velocità media di circa 11 km/h ed è molto probabile che le precipitazioni si presentino anche sotto forma di rovescio o temporale. La nuvolosità è molto alta, vicina Oggi a Salerno è possibile fare delle passeggiate e dello shopping, oppure visitare il centro storico.

Benevento

Il meteo di Benevento oggi è caratterizzato da pioggia intensa con umidità dell'89%, temperatura media di 12.13°C, temperatura minima di 9.29°C e temperatura massima di 13.04°C. La velocità del vento è di 12.02 km/h ed il cielo è completamente nuvoloso.

Paeestum

Il meteo per Paestum nella giornata di ieri diceva che ci sarebbe stata pioggia con un'intensità elevata. La temperatura media era di 14.81 gradi, la minima era di 12.3 e la massima di 15.54. La velocità del vento era di 13.51 km/h e il cielo era completamente coperto da nuvole. Secondo il meteo per Paestum, oggi ci sarà pioggia con un'intensità elevata. La temperatura media sarà di 14.81 gradi, la minima di 12.3 e la massima di 15.54. La velocità del vento sarà di 13.51 km/h e il cielo sarà completamente coperto da nuvole