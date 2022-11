Oroscopo del Sud: pessimi incontri per Toro e Bilancia

!

L'oroscopo di oggi è pieno di buone notizie! Venere nel segno vi aiuta a coltivare relazioni positive, e Giove in Bilancia dona una sensazione di armonia e gioia. Inoltre, Plutone in Capricorno vi spinge verso nuovi orizzonti. Siete pronti a fare grandi cose!

Ariete

Siete testardi e impulsivi, il che può causarvi problemi oggi. Siete anche inclini all'ira, e questo potrebbe influenzare le vostre decisioni. State cercando di migliorare la situazione?

Toro

I nati del Toro oggi dovranno far fronte a qualche contrarietà e saranno piuttosto nervosi. Ci saranno tensioni in famiglia e non tutti riusciranno ad andare d'accordo. Bisognerà cercare di mantenere la calma e di concentrarsi sulle cose che possono dare soddisfazione.

Gemelli

Oggi è un buon giorno per voi Gemelli! Siete carismatici e affascinanti, e oggi potete approfittarne per conquistare chi vi interessa. In amore siete fortunati, e le situazioni più complicate si risolveranno in vostro favore. Inoltre, grazie alla vostra mentalità aperta, potrete imparare molto da nuove esperienze.

Cancro

"Nonostante nelle ultime settimane vi siate lasciati alle spalle qualche problema di salute, oggi il cielo non sembra essere molto propizio. Anzi, potrebbero esserci delle tensioni in amore e nel lavoro. Per cercare di uscirne a testa alta, dovrete tirare fuori tutta la vostra forza e diplomazia".

Leone

Leone, oggi sarà un giorno molto difficile. Non aspettarti grandi cose da questo giorno, perché non ne vale la pena. Tutto quello che riuscirai a fare sarà affaticarti per niente. Non ti stressare, pensa positivo: domani sarà un altro giorno!

Vergine

Oggi ci saranno tensioni e incomprensioni in famiglia. Siate cauti nell'affrontare certi argomenti e cercate di mantenere la calma, altrimenti tutto si complicherà ancora di più!

Bilancia

Gentili Bilancia, oggi si prospetta una giornata piuttosto movimentata. Siate cauti quando siete in strada, non voltate la testa se sentirete qualcuno alle vostre spalle e non firmate nulla senza aver prima letto attentamente tutto il contratto! In amore siate preparati a qualche discussione, ma ricordate che alla fine tutto si risolverà.

Scorpione

Oggi è un buon giorno per voi Scorpione! Siete determinati, risoluti e pronti a raggiungere i vostri obiettivi. Approfittate di questa motivazione per dare il meglio di voi stessi!

Sagittario

Oggi potrebbe essere un buon giorno! Il cielo è favorevole ai vostri progetti e le stelle sono dalla vostra parte. Tutto quello che dovete fare è buttarvi nella mischia e sfruttare al meglio questa occasione. Ricordate di rimanere sempre positivi, perché il entusiasmo è contagioso!

Capricorno

Le stelle sono dalla tua parte oggi, Capricorno! Questo significa che potresti avere successo in tutto ciò che decidi di fare. Ciò include progetti lavorativi, relazionali e perfino quelli finanziari. Sfrutta questa buona energia per raggiungere i tuoi obiettivi!

Acquario

In questi giorni potresti sentirti un po' solo/a. Non è facile stare bene quando tutti attorno a te sono felici e contenti, mentre tu ti senti distante e fuori posto. Cerca di non isolarti troppo e di aprirti agli altri: forse potresti scoprire che c'è molto da condividere con loro.

Pesci

Oggi è un buon giorno! Si prevedono prosperità e fortuna. Tutto quello che avete sempre desiderato potrebbe finalmente accadere! Non rimane altro che crederci e buttarsi nella nuova avventura. Buona fortuna!